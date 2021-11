Demathieu Bard et Cycle Up embarquent pour l'économie circulaire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Demathieu Bard Supprimer Demathieu Bard Immobilier Supprimer Economie circulaire Supprimer Réemploi des matériaux Supprimer Déchets de chantier Supprimer France Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

L'ETI du BTP va mettre en place avec le spécialiste du réemploi des matériaux de construction sa stratégie de diminution de sa production de déchets et de réduction de son impact carbone

Doté depuis 2020 d’une direction dédiée à l’innovation technique afin de faire évoluer ses pratiques en matière de construction et promotion immobilière, Demathieu Bard s'est engagé dans une démarche de réduction de l’impact carbone de ses projets qui passe notamment par le déploiement de modes constructifs plus respectueux de l’environnement.

C'est dans ce cadre que Demathieu Bard a signé avec Cycle Up, société spécialisée dans le réemploi des matériaux de construction, un partenariat permettant la mise en place d’une stratégie de diminution de sa production de déchets.

L’objectif est de favoriser le réemploi des matériaux issus des chantiers - de déconstruction et de rénovation - de Demathieu Bard, mais aussi d’intégrer des matériaux de réemploi aux projets neufs. A ce titre, Cycle Up accompagnera Demathieu Bard immobilier et Demathieu Bard Construction

Diagnostic PEMD

Le partenariat s’articulera autour des missions principales suivantes :

- La réalisation de l’ensemble des diagnostics ressources et « Produits, Equipements, Matériaux et Déchets » (PEMD) des opérations immobilières de Demathieu Bard,

- La création et la mise à disposition d’une base de données géolocalisées des ressources diagnostiquées,

- La réalisation des diagnostics avec Diag it, l’application de diagnostic ressources développée par Cycle Up,

- La mise en vente de l’ensemble des matériaux diagnostiqués sur le site www.cycle-up.fr,

- L’accompagnement du groupe Demathieu Bard sur l’élaboration de sa stratégie d’économie circulaire.