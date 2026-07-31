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Spie Building Solutions renforce son organisation en Île-de-France

Spie Building Solutions fait évoluer son organisation en nommant Vincent Sadoulet au poste de directeur des activités Île-de-France. Également membre du comité de direction de la filiale pilotée par François Galmiche, il prend la responsabilité du développement commercial et opérationnel sur un …

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EGF BTP change de président

À l’issue de son assemblée générale, EGF BTP confie sa présidence à Gilles Godard pour un mandat de trois ans. Âgé de 58 ans, il succède à Daniel Rigout, en poste depuis 2019.

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