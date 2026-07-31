Saint-Gobain retrouve la croissance
Le chiffre d’affaires du géant des matériaux atteint 23,6Mds€ au premier semestre et progresse de +0,7% grâce notamment à une croissance de +3,5% au deuxième trimestre.
Le chiffre d’affaires du géant des matériaux atteint 23,6Mds€ au premier semestre et progresse de +0,7% grâce notamment à une croissance de +3,5% au deuxième trimestre.
Le groupe de matériaux qui a connu une croissance de ses ventes de 9% au 1er trimestre renforce ainsi son positionnement sur les activités à forte croissance et créatrices de valeur dans la région.
La rédaction du « Moniteur » vous propose une sélection quotidienne des textes officiels intéressant le secteur. Au menu : droit de la construction, urbanisme, commande publique et privée, réglementation technique, logement, social…
La start-up accompagne les entreprises du bâtiment dans la valorisation de leurs invendus. Son originalité : elle propose du mécénat en nature en faveur des associations.
Elle est l’une des deux dernières usines au monde à pratiquer le soufflage du verre plat à la bouche. Non rentable depuis plusieurs décennies, la Verrerie de Saint-Just (Loire) est soutenue par son actionnaire, le groupe Saint-Gobain, dont elle est l’un des fleurons industriels. Pour préserver sa …
Unique par sa taille et précurseur dans son modèle de construction, le Village Ikos dessiné par A26 Architectures comportera deux bâtiments.
Brice Gay-Matos rejoint Cem’In’Eu en qualité de directeur commercial et marketing. Il succède à Olivier Evrain, qui fait valoir ses droits à la retraite.
Face au coup de rabot à venir de MaPrimeRénov’ pour la plupart des travaux de rénovation énergétique par gestes, la Capeb a fait part de son incompréhension et a rappelé l’urgence de construire un parcours de rénovation progressif face à l’urgence climatique.
Spie Building Solutions fait évoluer son organisation en nommant Vincent Sadoulet au poste de directeur des activités Île-de-France. Également membre du comité de direction de la filiale pilotée par François Galmiche, il prend la responsabilité du développement commercial et opérationnel sur un …
A partir du 1er septembre 2026, SMABTP ouvrira une nouvelle séquence de gouvernance avec l’arrivée d’Olivier Salleron à sa présidence. Élu par le conseil d’administration le 24 juin 2026, il succédera à Jacques Chanut, qu’il avait succédé au poste de président de la FFB.
Du 25 au 26 juin 2026, le Parc Chanot de Marseille (Bouches-du-Rhône) accueille la 3e édition des Rencontres des métiers du bâtiment by Capeb. Point de rencontre des métiers de l’artisanat du bâtiment, l’événement invite les professionnels à faire le point, envisager l’avenir et percevoir les …
En dévoilant une enquête inédite sur les aléas climatiques, la Capeb souligne les difficultés rencontrées par les entreprises artisanales du bâtiment tout en faisant part des mesures à venir et de ses doléances à l’État.
L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem) relève une atonie de l’activité au mois d’avril, et, plus globalement, quatre premiers mois difficiles en 2026.
La société familiale met en fonction l’unité de préparation de gypse recyclé qu’elle a implantée dans l’Oise d’une capacité autorisée de 150 000 tonnes par an, la plus importante d’Europe. Si elle l’atteint, ce qu’elle espère, rapidement, elle apportera un gros coup de booster à la filière en …
À l’issue de son assemblée générale, EGF BTP confie sa présidence à Gilles Godard pour un mandat de trois ans. Âgé de 58 ans, il succède à Daniel Rigout, en poste depuis 2019.
Précurseur en la matière, la région présente des résultats quasi-constants depuis 2018, et compte rapidement atteindre les 90 % de recyclage des matériaux de construction.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) invite les entreprises du bâtiment et des travaux publics à signaler des hausses de prix artificielles pratiquées par les industriels sur fond de guerre au Moyen-Orient.
Les boues de dragage constituent un gisement considérable. Pourtant, leur réutilisation peine à décoller malgré les travaux de recherche et des projets pilotes.