Matières premières, marges : la bataille de la relance n'est pas gagnée, alerte la FFB

Si le logement neuf - porté par l'individuel - retrouve des couleurs, la Fédération française du Bâtiment (FFB) note plusieurs points noirs qui menacent la relance du secteur.

« Le logement neuf poursuit son redressement », a souligné Olivier Salleron, président de la Fédération française du Bâtiment (FFB), ce lundi 14 septembre, en conférence de presse.

Au premier semestre (1S) 2021 comparé au 1S 2019, mises en chantier et permis de construire ont gagné respectivement 1,8 % et 3,1 %.

Ce dynamisme est porté par l’individuel neuf. Les permis délivrés ont progressé de 18,3 %, les mises en chantier, de 4 %, et les ventes, de 16,3 %.

Des métropoles compromettent la reprise

A contrario, le collectif, qui inclut les logements en résidence, fait pâle figure. Si la progression de 3,5 % des chantiers lancés est liée au rattrapage du premier confinement, les ventes régressent de 7,3 % et les permis, de 6,9 %.

« En zone tendue, les permis en collectif s’effondrent, à rebours des souhaits de densification dans la Loi Climat et Résilience », analyse Olivier Salleron, qui pointe du doigt les nouveaux élus municipaux et métropolitains qui ont tardé à se mettre en place sur fond de crise sanitaire et « certaines équipes écolos extrémistes qui ont bridé le développement » du neuf.

Un exemple ? « A Bordeaux, le maire n’accepte plus de nouveaux habitants… On est à Shenzhen ? En planification ? » se demande le Périgourdin.

Concernant l’amélioration-entretien, « la montée en puissance » de MaPrimeRénov’ a stimulé les travaux de rénovation énergétique dans les logements (+4,1 %). Insuffisant, toutefois, pour doper l’ensemble des travaux, en baisse de 4,8 %.

Au global, l’activité bâtiment a perdu 6,3 % par rapport au S1 2019. Le recul devrait avoisiner les 5 %, sur l'année selon les prévisions de la FFB.

