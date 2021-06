Logements : sur Bordeaux Métropole, les acteurs de la construction font les comptes

La métropole bordelaise a besoin de 10 000 logements par an pour accompagner son dynamisme. Afin de contribuer au débat sur la politique urbaine, la filière de la construction et de l’aménagement a commandé une étude sur les besoins en logements. Le verdict est tombé mercredi 9 juin : il est impératif de construire entre 7000 et 10 000 logements neufs par an et d’en réhabiliter 1000 à 1500 pour répondre aux besoins de la métropole bordelaise. Les professionnels avancent leurs pions pour entamer les discussions sur la modification, en cours, du PLU et du PLH.