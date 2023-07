TP : lancement d’un plan de formation à la transition écologique

Le projet « Transition Écologique dans les Travaux Publics », soutenu par la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), via son association TP D’AVENIR, l’ESTP et les écoles d’Égletons, a été officiellement lancé à Paris le 24 juillet. Grand gagnant de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Métiers et Compétences d’Avenir de France 2030, son objectif est d’accélérer la transition écologique du secteur par la formation des collaborateurs et des jeunes en formation.