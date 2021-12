Infrastructures vertes : le voile se lève sur le coût de la transition

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée FNTP Supprimer Transition écologique Supprimer infrastructure Supprimer Investissement Supprimer Investissement public Supprimer France Supprimer Travaux publics Supprimer Bruno Cavagné Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Au coeur d’une vaste étude qui explore la place des infrastructures dans l’équation environnementale, la FNTP détaille les investissements nécessaires à leur transition écologique. Des sommes qui varient en fonction du projet de société que privilégiera la France.

Le coût de la transition écologique appliquée aux infrastructures est désormais connu : entre 16,2 Md€ et 29,9 Md€ d’investissements additionnels, et ce chaque année jusqu'en 2050, d’après une étude dévoilée par la Fédération nationale des travaux publics.

Ce travail mené par le cabinet de conseil Carbone 4 et l'OFCE entend lister et organiser les moyens à mettre en œuvre pour que ces ouvrages s'inscrivent dans la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) et dans l'objectif de neutralité carbone fixé à 2050. Presque un devoir si l'on considère que leur usage représente à lui seul 50 % des émissions hexagonales de CO2.

Une démarche en tout cas nécessaire car « si les leviers de transition ont été bien identifiés dans les secteurs du bâtiment et de l’industrie, ceux des infrastructures sont aujourd’hui largement sous-exploités comparé à leur potentiel écologique », jugent les auteurs de l'étude.

Deux scénarios pour deux visions de l'avenir

Lutter contre les effets de la combustion des carburants des véhicules routiers, de la production et du transport d’électricité, des modes de propulsions actuels des trains, des avions et des bateaux… les champs d’actions sont nombreux et peuvent être appréhendés de manières très différentes, suivant la philosophie qui préside à la transition écologique.

[...]