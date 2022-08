Rooftop day à Marseille : « Si on ne se croise plus dans la rue, pourquoi ne pas se croiser sur les toits »

Les toits-terrasses constituent des espaces de liberté, de créativité et d'expérimentation pour les villes qui cherchent à renouveler leur image et leur attractivité. Le collectif marseillais « A nous les toits » a fait sien ce principe. Un mois après la tenue du premier Rooftop day de la cité phocéenne, ce 1er juillet, Tarik Ghezali, un des membres du collectif, présente au Moniteur le bilan et dresse des perspectives pour l’avenir. La seconde édition devrait se tenir d’ici à l’été 2023 avec l’ouverture d’une trentaine de toits.