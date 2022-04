«Nous avons repéré 1 531 résidences fermées à Marseille», Elisabeth Dorier, professeure (Aix-Marseille Université)

Depuis 2007, des géographes d’Aix-Marseille Université (AMU) explorent la fragmentation urbaine à Marseille en y cartographiant l’étalement urbain et l’emprise croissante des « résidences fermées sécurisées ». Ce travail de description du processus conduisant à ces « enclosures » et à leur banalisation a été présenté, du 4 mars au 26 avril, à la Maison de l’architecture et de la ville à Marseille. Au lendemain de la clôture de l’exposition, Elisabeth Dorier, professeure des universités à AMU et responsable du Laboratoire Population Environnement Développement (LPED) qui a piloté ce travail de recherche, en explique les motivations et les enseignements.