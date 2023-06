Hop, la pose libre pour Taralay Impression de Gerflor

Si la pose collée est toujours proposée pour la collection, elle s’accompagne désormais d’une alternative en pose libre sans colle, baptisée Taralay Impression hop. Répondant également aux applications de fort trafic (U3-U4), ce nouveau revêtement est plus facile et rapide à mettre en œuvre, mais aussi plus écologique. La pose libre réduit la poussière, les COV, la consommation d’eau, de colle et de détergent. Le gain de temps de chantier, en pose ou dépose, peut atteindre 50 %. Enfin, la seconde vie du produit, qui passe par la collecte, le recyclage ou le réemploi, est facilitée et optimisée.

Taralay Impression hop est proposé en version acoustique (19 dB) ou compact (8 dB). À composition brevetée, ce sol plombant PVC à couche calandrée et sous-couche technique résiste à la dilatation et présente une forte adhérence au sol. La double armature voile de verre et grille de verre assure une stabilité renforcée. Le traitement de surface Protectsol2, antitache et déperlant, facilite l’entretien. Autres atouts, le produit contient plus de 15 % de matière recyclée, est classé A+ en émissions de COV et est compatible en recouvrement de dalles vinyle amiante.



Côté design, Taralay Impression hop est proposé en 96 décors, inspirés par la nature, ludiques ou rétro : 30 décors finition ultra mat (bois, minéraux, effets textiles ou graphiques) et 66 décors sur demande, issus de la nouvelle collection Taralay Impression.