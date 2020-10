Rénovation du stade Jean Dauger à Bayonne : fin des travaux prévue en 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Le stade Jean Dauger à Bayonne se refait une beauté. Sa livraison est attendue en 2022.

Pour évoluer au plus haut niveau du rugby sur le territoire français, l’Aviron Bayonnais Pro s’est lancé dans la rénovation du stade Jean Dauger à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).

Baptisé AB etxea, ce projet d’envergure a été dévoilé, en septembre, par Philippe Tayeb, président de l’Aviron Bayonnais, et Jean-René Etchegaray, maire de la ville de Bayonne. Le coût de sa réalisation est estimé à 27 M€. Treize millions de ce montant sont des financements publics venant de la ville, de l’agglomération Pays basque, du département, de la région Nouvelle-Aquitaine et de l’État. La fin des travaux pour cette réfection est attendue en 2022.

À terme, le stade se dotera de deux nouvelles tribunes, d’un éclairage flambant neuf et d’un centre de formation, du nom d’AB Campus. Ce dernier sera livré au premier semestre 2022. En outre, les deux tribunes Keolis (Est) et Europcar (Sud) seront rasées et rebâties avant la fin de l’année 2021. À l’issue de ces opérations, la tribune Est s’équipera d’un espace d’hospitalités de 950 m², d’un espace bodega clos de 300 m², d’un espace pour les enfants et d’une boutique.