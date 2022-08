Les meilleures idées pour rénover et moderniser sa terrasse

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

Qu’elle soit grande ou petite, la terrasse embellit votre extérieur. Il est agréable de s’y installer et de passer des moments entre amis ou en famille. Pour l’apprécier davantage, la rénovation et la modernisation sont des solutions intéressantes. Voici les meilleures idées.

Comment poser une terrasse ?

Le plot de terrasse réglable est l’accessoire par excellence pour la pose de cet espace extérieur (composite ou bois). Il sert notamment de fondation plane et est généralement conçu en polymère ou en PVC.

Comme son nom l’indique, cet équipement peut être réglé en hauteur. Il présente plusieurs avantages tels que la facilité d’entretien, la robustesse, la polyvalence, la facilité d’installation, etc.

Des idées pour rénover et moderniser sa terrasse

Créer un petit coin de verdure

Transformez votre terrasse en un petit coin de verdure. Pour créer une ambiance zen ou une oasis de repos et de fraîcheur, une astuce consiste à déposer des plantes fleuries ou vertes à différents endroits. Idéal pour respirer, se détendre et se ressourcer. Et pourquoi ne miseriez-vous pas sur de petites plantes (suspendues ou posées) et de grandes plantes dans des pots ? Dépaysement garanti.

Changer le revêtement de sol

Si le sol de la terrasse est usé ou ancien, cela se ressentira sur l’ambiance générale. Pour apporter une touche de rafraîchissement, changez son revêtement. Selon la tendance du moment, choisissez une résine époxy, des dalles à clipser en pierre naturelle, en ardoise ou en bois par exemple. Vous voulez créer un cadre chaleureux façon bord de mer ? Recouvrez la terrasse de caillebotis.

Installer une voile d’ombrage

Débarrassez-vous de votre vieux parasol et installez un voile d’ombrage. Celle-ci est non seulement idéale pour se protéger du rayonnement solaire, mais donne aussi un style supplémentaire à la terrasse. Elle est élégante et sobre, et ne coûte pas cher. De quoi profiter d’un voyage sur les rives méditerranéennes, tout en étant confortablement couché sur un canapé. Si votre terrasse est très grande, installez plusieurs voiles d’ombrage.

Illuminer la terrasse

Dès la tombée de la nuit, l’éclairage joue un rôle important sur l’ambiance de cet espace extérieur. Étant donné que vous y passerez certainement de longs moments avec vos amis, ne négligez surtout pas cette étape.

Pour égayer la terrasse et créer une atmosphère intime, chaleureuse et cosy, variez les spots et jouez avec les luminaires d’extérieur : de magnifiques bougies et des torches à LED sur la table, des lanternes et des photophores au sol, des guirlandes lumineuses suspendues par exemple. Vous aurez l’embarras du choix.

Aménager un coin-repas

Une terrasse moderne devrait bien évidemment comporter un coin-repas. Laissez courir votre imagination pour la décoration, tout en privilégiant le confort.

Peindre un pan de mur

Même si certaines personnes l’oublient, la peinture présente la particularité de « réveiller la terrasse ». Osez les teintes joyeuses et les couleurs pimpantes pour instaurer une atmosphère conviviale. À l’extérieur, les coloris profitent également du rayonnement solaire pour révéler les tons et apporter davantage de splendeur. Dans la même lancée, vous pourrez aussi disposer des accessoires colorés sur la terrasse.

Qu’il s’agisse d’une plancha ou d’un barbecue, de jolies plantes ou d’un nouveau revêtement, ce ne sont pas les possibilités de relooking qui manquent. Ainsi, il est certain que vous donnerez un coup de jeune à votre terrasse.

