Hausse des coûts sur les chantiers : le numérique à la rescousse !

Face à l’explosion des prix des matériaux, constructeurs et entrepreneurs doivent réduire les coûts et les sources de pertes. La digitalisation des projets de construction est une voie encore sous exploitée d’optimisation sur les chantiers grâce à une plus grande précision et à une meilleure tenue des délais. Les solutions logicielles existantes peuvent contribuer facilement à réduire les erreurs et à optimiser les rendements.

L’industrie de la construction traverse actuellement l’une des périodes les plus critiques de son histoire.

Les tensions inflationnistes qui pèsent sur le coût des matériaux et de l’énergie combinées à une pénurie de main d’œuvre structurelle plongent l’ensemble de la filière (artisans du bâtiment, constructeurs…) dans une période de fortes incertitudes.

Ainsi, selon la dernière enquête de la Capeb publiée en mai 2022, les prix des matériaux ont augmenté de 18 % depuis le début de l’année. Une forte hausse qui se répercute mécaniquement sur les dépenses et les coûts de production et bien trop souvent sur les marges des plus petites entreprises du bâtiment.

Cette situation qui pourrait bien inverser la courbe de la croissance de l’activité du BTP dans les prochains mois, agit pourtant comme un accélérateur de pratiques innovantes et vertueuses.

La pandémie a encouragé constructeurs et entrepreneurs à recourir à des outils numériques pour s’ organiser et gérer de manière efficace la collaboration sur les chantiers. Désormais maîtrisés, ces outils permettent aux chefs d’entreprises d’être davantage réactifs face aux crises, de réduire les pertes et d’optimiser les coûts et la productivité sur le terrain.



Le numérique, une solution efficace pour réaliser des économies sur les chantiers

Booster sa productivité tout en réduisant ses coûts, voilà bien souvent le credo des entrepreneurs du bâtiment. A l’heure où les économies sont de rigueur dans un contexte inflationniste, il existe pourtant un domaine où les coûts peuvent être facilement limités : les erreurs de construction.

Souvent sous-estimées, elles représentent pourtant chaque année plusieurs millions d’euros pour les entreprises. La gestion de chantier pilotée numériquement via des outils opérationnels réduit fortement leur fréquence. C’est d’ailleurs l’une des principales motivations des entrepreneurs qui décident de se tourner vers ces plateformes. Elles offrent en effet une solution accessible pour récolter et classifier l’ensemble des données d’un chantier de manière automatisée et plus fiable que les méthodes manuelles, sources d’erreurs dans la transcription de notes manuscrites.

Une meilleure collaboration entre les différents corps et experts d’un projet réduit également les sources de pertes. Une gestion optimisée de toute la chaîne d’approvisionnement, des architectes aux ingénieurs en passant par les artisans et les développeurs, contribue à réduire de nombreux déplacements – et donc l’impact carbone, et améliore la productivité grâce à un suivi minutieux et exhaustif de chaque tâche. Les industries du bâtiment peuvent tirer profit du travail à distance si elles osent faire le pari des technologies qui le facilitent.



L’inflation, une opportunité pour se tourner vers la sobriété et la productivité

Face aux crises pourtant, le réflexe du numérique est loin d’être une évidence pour les entrepreneurs du BTP mais gagnerait à être cultivé. Il cache en effet parfois des ressources peu exploitées.

Prenons par exemple la hausse du prix des matériaux. Les réponses apportées par les entreprises du bâtiment restent souvent limitées : stockage de précaution et répercussion de cette hausse sur le client final.

Une autre voie davantage économe et durable existe pourtant, celle du réemploi. Si elle n’est pas une solution systématique, elle constitue un premier élément de réponse qui a l’avantage de s’inscrire dans la transition du secteur à l’heure de la RE2020 et de la REP 2023. Or, dans le BTP, le réemploi de matériaux nécessite de répertorier sur un chantier les composants pouvant être réutilisés. Une tâche qui peut s’avérer aux premiers abords, laborieuse voire impossible si elle est accomplie manuellement, mais qui devient un jeu d’enfant lorsqu’elle est réalisée à l’aide d’une plateforme numérique.

Dans un secteur régulièrement soumis aux aléas du marché, l’adoption des solutions numériques reste un avantage concurrentiel de taille. Outre le gain financier et de temps que ces solutions apportent, leur utilisation est un levier efficace pour répondre aux défis de recrutement auxquels sont confrontées aujourd’hui les entreprises du BTP. Elles permettent en effet de créer un environnement attractif et propice à la fidélisation des jeunes générations qui y voient le signe d’une société dynamique et soucieuse du bien-être de ses employés. Ceux qui en prennent conscience dès aujourd’hui bénéficieront d’une avance de phase à long terme.