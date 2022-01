Grand Paris Express : Fondasol retenu pour l'AMO en géotechnique des ouvrages de la ligne 17 Nord

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Géotechnique Supprimer Grand Paris Supprimer Grand Paris - Ile-de-France Supprimer Ligne 17 Supprimer Infrastructures Supprimer AMO Supprimer Valider Valider

Emmené par le département Grands Projets de Conception de Fondasol, le groupement Fondasol-Prodétis réalisera les missions de conseil géotechnique pour les ouvrages souterrains et aériens du tronçon entre Le Bourget RER (exclue) et Le Mesnil-Amelot.

Un an après l’intégration de la société Prodétis, spécialisée en études de structures, le groupe Fondasol voit sa stratégie visant à proposer une offre pluridisciplinaire et complémentaire toujours plus étoffée, validée.

Fondasol et Prodétis ont en effet été retenues par la Société du Grand Paris pour réaliser en groupement la mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage en géotechnique de l’ensemble des ouvrages de l’opération de la ligne 17 Nord du Grand Paris Express, entre Le Bourget RER (exclue) et Le Mesnil-Amelot.

Emmené par le département Grands Projets de Conception de Fondasol, le groupement Fondasol-Prodétis réalisera les missions suivantes, portant sur l’ensemble des ouvrages souterrains et aériens de la ligne 17 Nord :



► Des missions de conseil géotechnique en phase PRO

► Des missions d’expertise et de second regard géotechnique en phase EXE

► Des missions particulières : avis ponctuels et mission G5

► Des réunions techniques

L’association des expertises en ingénierie géotechnique et en études de structures de Fondasol Grands Projets de Conception et de Prodétis apportera la maîtrise globale des interactions sols-structure, pour les ouvrages des sections aériennes comme souterraines.

Connaissance du terrain

L’équipe mobilisée sur cette mission, rompue aux problématiques géotechniques en lien avec la conception et la réalisation des infrastructures linéaires de transport et de leurs ouvrages annexes pourra s’appuyer sur une connaissance fine du contexte géologique et géotechnique local du projet et sur la profondeur des domaines d’expertise du groupe.

Des spécialistes internes pourront ainsi intervenir sur des sujets transverses variés, concernant la géologie et l’hydrogéologie, l’auscultation et l’instrumentation, les terrassements et la gestion des déblais, ou encore les investigations géotechniques, les essais de laboratoire et la gestion de la carothèque, sans omettre les compétences BIM et SIG au sein du groupe.