Grand Paris Express : Eiffage remporte en groupement le marché de gestion des déblais de la ligne 15 Est

Nouveau contrat pour Eiffage sur le chantier du Grand Paris Express. Mandataire d’un groupement composé de Cemex et de Sarpi (groupe Veolia), Eiffage Génie Civil a remporté le marché de plus de 200 M€ pour la gestion et l’emploi des matériaux excavés (GEME) issus des travaux de construction de la ligne 15 Est (Champigny-Centre/ Saint-Denis Pleyel). Alors que les lots de génie civil déjà attribués ou à venir sur les autres lignes du réseau incluent la gestion des déblais, la Société du Grand Paris (SGP) a lancé un marché spécifique pour la 15 Est. « Comme il est assez significatif avec 7,5 millions de tonnes à traiter, nous avons pensé qu’il permettrait de mieux organiser la logique de valorisation –volume et matière- et de mieux orchestrer les déplacements », explique Bernard Cathelain, membre du directoire de la SGP.

Objectifs ambitieux

Les objectifs fixés par la SGP pour la ligne 15 Est sont très ambitieux avec un taux minimal de valorisation globale de 85% (70% pour l’ensemble du chantier du GPE) et au moins 15% de valorisation matière (2,4% atteints à ce stade sur les 25 millions de t déjà traités).

Le groupement lauréat satisfait à ces exigences et va même au-delà en proposant une valorisation globale de 99,6%. Il s’engage aussi à transporter 60% des matériaux par voie fluviale, « soit environ 160 000 rotations de camions évitées », précise Guillaume Sauvé, président d’Eiffage Génie Civil et d’Eiffage Métal. « Pour réussir à combiner ces enjeux de valorisation et de transport alternatif à la route, nous devions nous associer avec d’autres partenaires, poursuit Guillaume Sauvé. Cemex, qui dispose d’environ 90 barges et de 11 quais, nous donne un accès plus facile au transport fluvial, et Sarpi apporte son expertise en matière de traitement et valorisation des matériaux.» De son côté, Eiffage Génie Civil mettra à profit son savoir-faire dans la gestion des déblais, notamment acquis sur le lot 16-1 (Saint-Denis Pleyel/Aulnay-sous-Bois) avec plus de 6 millions de tonnes traitées.

Points de collecte

Le dispositif retenu repose sur la création de quatre points de collecte des terres de la ligne 15 Est : trois sur le port de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) et un sur la plate-forme installée par la SGP sur le port de Bonneuil-sur Marne (Val-de-Marne). Les entreprises attributaires des deux marchés de conception-réalisation de la 15 Est -le premier, entre Champigny-Centre et Bobigny, sera notifié dans le courant du second semestre 2023- viendront y déposer leurs déblais. « Nous aurons préalablement caractérisé les matériaux sur les sites d’extraction afin de garantir leur bonne orientation », explique Guillaume Sauvé. « Le transport des déblais entre les sites d’extraction et les points de collecte, assuré par entreprises en charge des travaux de génie civil, devrait se faire majoritairement par la route. La distance moyenne sera de 13,5 km », détaille Bernard Cathelain.

Les trois partenaires ont également défini les sites vers lesquels seront envoyés les terres pour une valorisation en volume (aménagements paysagers notamment), principalement localisés dans la vallée de la Seine et au sud de l’Ile-de-France, dans la région d’Orléans.

S’agissant de la valorisation matière, « nous avons identifié quatre filières principales. Les matériaux extraits seront réutilisés pour être transformés en granulats, fabriquer du ciment, produire des briques, ou recréer de la terre naturelle qui pourra servir en remblais ou culture », détaille Guillaume Sauvé. Pour le président d’Eiffage Génie Civil, « le volume de déblais à traiter permettra d’investir dans des filières de valorisation matière, ce qui ne serait pas envisageable avec des quantités plus petites ». Autant d’avancées « qui pourront ensuite bénéficier à d’autres chantiers que celui du Grand Paris Express », conclut Bernard Cathelain.