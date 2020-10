Visite du plus grand point de vente de VM

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce bois Supprimer Négoce matériaux Supprimer VM matériaux Supprimer Herige Supprimer Vienne Supprimer Charente Supprimer Charente-Maritime Supprimer Valider Valider

Implanté sur un site de plus de 70 000 m², ce négoce est un des plus grands de France et le plus important de l’enseigne du groupe Herige. Le site réunit l’intégralité des univers métiers travaillés par le réseau.

1/8 VM - POINT DE VENTE VM VOUNEUIL SOUS BIARD - credit photo Charles Marion (75) La clientèle de ce négoce est à 80 % des professionnels. 70 % de l'activité est du CA livré. Close Lightbox 2/8 VM Vouneuil VM Express est un service mis en place en 2017 et pèse aujourd'hui 90 passages par jour. Ce service permet au client de récupérer sa commande de matériaux, passée au préalable depuis le site internet (Facil'VM), par téléphone, au comptoir ou auprès d'un ATC. Le chargement s'effectue directement dans le véhicule et à l'abri par un magasinier. 60 % des produits enlevés le sont via VM Express. Close Lightbox 3/8 VM - POINT DE VENTE VM VOUNEUIL SOUS BIARD - credit photo Charles Marion (176) L'espace quincaillerie-libre service mesure près de 700 m² et compte 22 000 références stockés. Un service de livraison express est disponible sur l'ensemble du département de la Vienne. Si le client commande avant 9h30, il est livré le jour même dans l'après-midi. S'il commande jusqu'à 15h30, il recevra ses produits ses produits le lendemain matin. Close Lightbox 4/8 VM - POINT DE VENTE VM VOUNEUIL SOUS BIARD - credit photo Charles Marion (54) L'espace d'exposition menuiserie et bois mesure 377 m². On y retrouve l'offre menuiserie (porte, dressing, rangement), revêtement de sol (parquet massifs, contrecollés, stratifiés). Il intègre le Cub. Close Lightbox 5/8 VM - POINT DE VENTE VM VOUNEUIL SOUS BIARD - credit photo Charles Marion (242) Le Cub ou centre d'usinage du bois est une particularité du VM de Vouneuil-sur-Biard. Ce service est conçu pour les artisans, agenceurs et architectes d’intérieur, maîtres d’ouvrage hôteliers, cuisinistes, ébénistes, particuliers, bricoleurs avertis…, qui bénéficient d’un meuble sur-mesure. Chaque pièce est livrée avec une étiquette d’assemblage portant l’éclaté du meuble et son positionnement pour faciliter le montage. Le Cub permet :

- rainurage sur chant et à plat,

- chantournage,

- perçage horizontal ou vertical,

- placage de chants minces et épais,

- assemblage,

- défonçage par commande numérique. Close Lightbox 6/8 VM - POINT DE VENTE VM VOUNEUIL SOUS BIARD - credit photo Charles Marion (182) Tout le bois est stocké dans des entrepôts couverts et ventilés pour éviter qu'il vrille. Le point de vente ne reçoit que du bois de charpente brut. Il est raboté, éligné sur place. Il dispose aussi d'une station de traitement pour pulvériser les produits insecticides. Notons que le négoce de Vouneuil-sur-Biard est le seul à proposer un service après-vente menuiserie assistance depuis 2013. Un menuisier professionnel intervient sur les départements Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne. Close Lightbox 7/8 VM - POINT DE VENTE VM VOUNEUIL SOUS BIARD - credit photo Charles Marion (40) Le négoce propose une salle d'exposition carrelage et salle de bain d'une surface de 750 m² et qui présente près de 550 références. Elle compte 12 box. A noter que l'enseigne VM réfléchit à un nouveau merchandising pour cet espace. L'espace aménagement extérieur de 400 m² jouxte cet espace. Close Lightbox 8/8 VM - POINT DE VENTE VM VOUNEUIL SOUS BIARD - credit photo Charles Marion (128) Le point de vente propose un large choix de parpaings, tuiles, ferrailles, d'isolants...et notamment de poutres et planchers aux normes anti-sismiques. Close Lightbox

Le VM de Vouneuil-sur-Biard, au sud-ouest de Poitiers (Vienne) est le plus grand point de vente du réseau. Il s'étend sur près de 16 000 m² de surface de stockage et de vente. Ouvert en octobre 1968 par la société Megnien, il a été repris par VM en 2003. Le négoce qui fait travailler 74 personnes réunit l'ensemble des univers de l'enseigne à travers cinq espaces : le premier est dédié au second oeuvre et bois, panneaux, isolation; le second au carrelage, sanitaire et salle de bains; le troisième à l'aménagement extérieur; le quatrième à la quincaillerie; et le cinquième au gros oeuvre. Il propose aussi des services singuliers comme le Cub, un atelier de menuiserie et d'usinage du bois, et VM Express, un service de retrait de commandes rapide.

Le point de vente à réalisé un chiffre d'affaires en 2019 de 22 M€.