Une toiture vendéenne proche de monuments historiques restaurée dans les règles de l’art

Tuiles pressées Terreal, chaux de Saint-Astier, zinguerie en cuivre... Des matériaux traditionnels ont été utilisés pour rénover la couverture de cette maison du XIXe siècle, située dans un périmètre de protection de monuments historiques.

1/7 Une toiture vendéenne restaurée dans les règles de l’art © Bocareno Située à Pouzauges, en Vendée, dans un périmètre de protection de monuments historiques, cette toiture a dû être restaurée selon des règles dictées par les ABF. Principaux matériaux utilisés : tuiles pressées Terreal, chaux de Saint-Astier, zinguerie en cuivre. Close Lightbox 2/7 La toiture d’origine © Bocareno La toiture, d’une surface de 456 m², couverte de mousses et végétation, a dû être refaite en intégralité. Close Lightbox 3/7 La tuile © Bocareno Tuile de rénovation de la côte Atlantique de Terreal, la Canalavérou 40 dispose d’un système anti-glissement et d’un blocage invisible, assurant une esthétique traditionnelle. Close Lightbox 4/7 La zinguerie © Bocareno Les anciennes évacuations des eaux pluviales de la toiture ont laissé place à de nouvelles gouttières et descentes intégralement réalisées en cuivre. Close Lightbox 5/7 Le scellement © Bocareno Le scellement des tuiles d’égout, de rive et de faitage a été exécuté avec de la chaux de Saint-Astier. Le premier rang dispose d’une fixation complémentaire à l’aide d’un crochet galvanisé. Close Lightbox 6/7 Les cheminées © Bocareno La principale difficulté du chantier a porté sur la rénovation des cheminées, avec notamment la création de nouveaux couronnements en brique et la réfection des enduits des souches. Close Lightbox 7/7 Armand Fortin, gérant de Bocareno Le chantier a été réalisé par l'entreprise Bocareno, localisée à Pouzauges. Une entreprise spécialisée dans la rénovation du bâti ancien, dirigée par Armand Fortin (photo) et Jérémy Manceau. Close Lightbox

À Pouzauges, commune vendéenne labellisée Petite Cité de Caractère, cette villa est située dans un périmètre de protection de monuments historiques. Pour la rénovation de sa couverture, qui subissait les assauts des mousses et végétations, l’entreprise locale Bocareno, spécialisée dans la restauration du patrimoine, a dû respecter les contraintes imposées par l’architecte des bâtiments de France (ABF). Elle se devait notamment de mettre en œuvre des tuiles canal, sans tenons visibles, panachées et aux couleurs définies par l’ABF.

Armand Fortin, gérant de l’entreprise, a porté son choix sur la tuile canal pressée mécanique Terreal Canalavérou 40, couleur Terre de Charente. « C’est une tuile résistante, qui respecte les contraintes architecturales et patrimoniales de cette région, avec de très bonnes propriétés techniques, mécaniques et esthétiques ». L’artisan a également dû suivre des règles spécifiques sur divers détails techniques : « Les tuiles en rive et au faîtage devaient être scellées, ce que nous avons réalisé avec de la chaux de Saint-Astier. Nous avons dû poser un écran de sous-toiture, et utiliser de la zinguerie en cuivre pour les gouttières et les descentes. Enfin, les cheminées sont les éléments qui ont posé le plus de difficultés. Nous avons dû refaire le couronnement en brique et les enduits des souches, poser un pare-pluie et des corniches en pierre. »

En définitive, malgré toutes ces contraintes, le gérant de Bocareno décrit un chantier plutôt commun pour la région, où les bâtiments historiques ou classés sont nombreux.