Une maison à ossature bois de 200 m² construite en deux semaines

Pour bâtir cette maison à ossature bois, l’entreprise toulousaine L’Âge du Bois a préfabriqué en atelier les caissons et les éléments de charpente. Une approche qui a réduit à deux semaines la phase d’assemblage sur chantier.

1/7 Maison à ossature bois en Haute-Garonne © Paul Pastré La Scop L’Âge du Bois a préfabriqué dans son atelier toulousain les caissons de cette maison à ossature bois. Pré-isolés, ils ont facilité et accéléré le montage sur chantier. Close Lightbox 2/7 Chantier et assemblage © L’Âge du Bois Pas de difficultés d’accès pour ce chantier situé dans la campagne toulousaine : un chariot élévateur a suffi à positionner les panneaux préfabriqués. La maison s’étend sur 160 m² de plain-pied, avec 40 m² de surface habitable supplémentaire à l’étage. Close Lightbox 3/7 Le plancher collaborant © L’Âge du Bois Entre rez-de-chaussée et premier étage, un plancher collaborant conforte la structure en allégeant la charge des murs à ossature. Ses composants bois ont eux aussi été préparés dans l’atelier de la coopérative à Toulouse. Il sera renforcé sur chantier par une dalle béton coulée. Close Lightbox 4/7 Les bardages et balcons © Paul Pastré Sur ce projet, les bardages Douglas en faux claire-voie n’ont pas été mis en œuvre en atelier mais sur chantier, pour faciliter les raccords entre étages. Leur positionnement à la verticale facilite l’évacuation des eaux de pluie. Les balcons sont reliés à la structure bois par un fin tirant en métal. Close Lightbox 5/7 L'atelier © Paul Pastré La préfabrication nécessite des locaux spacieux pour le montage et le stockage des éléments. La Scop doit prochainement emménager sur un nouveau site au nord de Toulouse. Close Lightbox 6/7 Des équipes polyvalentes © Paul Pastré La vingtaine d’effectifs de L’Âge du Bois est répartie en cinq équipes polyvalentes : la coopérative a choisi de faire tourner ses salariés entre atelier et chantiers. Close Lightbox 7/7 Nicolas Delaunay, gérant de la Scop © Paul Pastré Nicolas Delaunay, gérant de la Scop L’Âge du Bois. Close Lightbox

Spécialisée en construction et aménagement bois, la Scop L’Âge du Bois a construit cette maison de 200 m² à Goyrans (Haute-Garonne), au sud de Toulouse. Pour l’édifier, elle a pu réemployer le soubassement béton d’un ancien pavillon. Sur ces fondations existantes, l’entreprise a assemblé les caissons préalablement préparés dans son atelier.



Des caissons complets pour limiter les aléas



« Nous allons de plus en plus loin dans la préfabrication : sont intégrés en atelier les isolants, les bardages horizontaux, la zinguerie sur les caissons de toiture, et bientôt, les menuiseries, indique Nicolas Delaunay, gérant de la Scop. L’objectif est de maîtriser la qualité de l’ensemble et de limiter les aléas du chantier. »

Grâce à cette approche, l’entreprise a réduit la phase de chantier à deux semaines, hors menuiseries extérieures : une semaine pour le montage des ossatures et du plancher collaborant du premier étage, et une semaine pour la couverture et l’étanchéité.



Charpente traditionnelle et isolation biosourcée



Pour la toiture, L’Âge du Bois a opté pour une charpente traditionnelle, sous laquelle ont été positionnées des dalles OSB, avant insufflation de 400 mm d’épaisseur de ouate de cellulose. Les complexes de murs intègrent quant à eux 205 mm d’isolant en fibre de bois : l’entreprise a fait le choix de ne travailler qu’avec des isolants biosourcés. Grâce à la qualité de finition, l’enveloppe de la maison atteint une excellente étanchéité à l’air, testée à 0,4 m³/(m².h).

Entreprise : L’Âge du Bois

Gérant : Nicolas Delaunay

Lieu : Toulouse (Haute-Garonne)

Création : 2009

Effectifs : 22 employés

Activité : Maison et structure à ossature bois, extension, surélévation, rénovation, aménagement intérieur et extérieur.