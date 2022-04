Une installation électrique pilotable et évolutive pour un luxueux chalet

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Protocole de communication Supprimer Installations électriques Supprimer Domotique Supprimer Pilotage Supprimer Theben Supprimer France Supprimer Valider Valider

Ce chalet d'exception a été conçu pour la location haut de gamme. L'installation électrique, sous protocole KNX et mixée à un appareillage mural classique, était une demande du propriétaire pour répondre aux besoins des vacanciers.

1/6 Chalet Igloo © Theben Ce chalet de location haut de gamme à Courchevel a bénéficié d’une installation électrique KNX, mixée à un appareillage mural classique. Close Lightbox 2/6 Eclairages : gestion à distance et action locale © Theben Les différents scénarios d'éclairage sont conçus et gérés à distance par le propriétaire. Localement, les locataires les déclenchent avec de simples boutons-poussoirs équipés d'interfaces KNX reliées au bus. Close Lightbox 3/6 Des appareillages harmonisés © Theben Afin de répondre au cahier des charges du client, et de s'accorder avec l'appareillage mural noir par ailleurs disposé, les thermostats Theben présents dans chaque pièce ont été peints en noir. La peinture est l'œuvre d'un carrossier, qui a procédé de la même façon que pour peindre une pièce plastique de carrosserie. Close Lightbox 4/6 Des modules KNX en tableau © Theben La mise en service des modules et actionneurs Luxorliving s'effectue par Easymode, beaucoup plus accessible que la programmation classique KNX ETS. « Avec les variateurs et télérupteurs de Theben, performants avec tous types de leds, l'installation gagne en fiabilité. » Close Lightbox 5/6 Un câble KNX par étage © Granier Electricité Chaque étage dispose de son propre bus KNX. L'installateur a posé un câble double paire, « nécessaire si l'on souhaite ultérieurement disposer un écran tactile sur le bus. Nous avons également installé une double alimentation sur les 2 paires du câble. » Close Lightbox 6/6 Un détecteur dans le dressing © Granier Electricité Dans le dressing de chacune des sept chambres, l'électricien a disposé une vingtaine de détecteurs de présence thePiccola S (photo) et theMova S. « Si on souhaite pouvoir verrouiller un éclairage activé par détecteur, nous plaçons alors un détecteur KNX activable à distance. » Close Lightbox

À Courchevel (Savoie), le chalet Igloo est une construction neuve de 400 m² sur quatre niveaux. Il comprend, entre autres, un grand espace de vie, sept chambres, un spa et une piscine intérieure. Un plancher chauffant total est alimenté par une pompe à chaleur air/eau avec 9 zones de régulation de la température de confort, et une tête thermostatique sur chaque départ plancher.

Le maître d’ouvrage souhaitait au départ une installation électrique basique avec la simple possibilité de piloter les consignes de température à distance. L'entreprise Granier Électricité lui a proposé une installation domotique connectée – afin qu'il puisse anticiper et gérer plus finement le confort thermique des vacanciers – avec une extension à la gestion et au pilotage des éclairages intérieurs et extérieurs. Objectif : créer et gérer des scénarios lumineux pour mieux accueillir les hôtes.



Pilotage à distance et appareillage mural classique



Afin de simplifier le séjour des vacanciers, l'entreprise a toutefois préconisé un pilotage à distance par le propriétaire et des commandes locales traditionnelles (appareillage mural) pour les occupants. Ces derniers peuvent modifier les consignes de température de chaque zone chauffée à l'aide d'un thermostat classique dans chaque pièce. La gestion des éclairages s'effectue localement, avec des boutons-poussoirs basiques pour l'allumage et la variation d'intensité lumineuse. Les locataires ne peuvent pas modifier les scénarios.

Intégrateur certifié, Granier Électricité a proposé un protocole KNX avec la solution Luxorliving de Theben, dont il est partenaire. « Ce choix a simplifié le câblage et facilité les futures modifications. Si le client nous rappelle pour faire évoluer les éclairages, c'est bien plus simple avec le réseau KNX. » Exemple, récemment, via une commande, l'entreprise a ajouté une fonction pour activer ou désactiver à distance un câble chauffant de déneigement posé sous l'enrobé de la rampe menant au garage.

Entreprise : Granier Électricité

Lieu : Aime (Savoie)

Création : 1989

Gérants : Jérôme Bouffier et Robin Grandpaul

Salariés : 7

Activités : électricité générale, domotique