© Thomas Lannes

L’agence Niney et Marca Architectes (NeM) a réalisé l’aménagement intérieur de cet espace de 550 m², qui comprend deux salles d’expositions temporaires et un café-librairie orné d’une fresque multicolore signée Mathieu Mercier. « Quand on conçoit une cafétéria de musée ou de centre d’art, on peut avoir tendance à la neutralité en proposant un cube blanc, explique l’architecte Thibault Marca. Ici, l’idée est de dialoguer avec le contenu artistique à travers des objets d’art et de design qui peuvent aller ensemble mais aussi clasher. »