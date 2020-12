Un robot pour réduire la pénibilité du nettoyage des banches

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Chantiers Supprimer Nord Supprimer Matériel de chantier Supprimer Rabot Dutilleul Supprimer Valider Valider

L’entreprise Rabot-Dutilleul Construction s’est équipée, depuis plus d’un an, d’un robot nettoyeur pour faciliter le nettoyage des banches. Aperçu en images.

Bien que ventru et manchot, le gros bébé qui fête ses presque un an et demi fait preuve d’une agilité et d’une opiniâtreté à toute [...]