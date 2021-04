Un plafond chauffant installé en une journée dans une villa en rénovation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Plafond chauffant Supprimer Plafond rayonnant Supprimer Artisan chantier Supprimer Chantiers Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour la rénovation du rez-de-chaussée de cette villa dans les Pyrénées-Atlantiques, le plombier-chauffagiste Raphaël Ménard a installé son premier plafond rayonnant hydraulique. Résultat ? Une bonne surprise en termes de pose, de prix et de confort

1/6 Pose d'un plafond rayonnant hydraulique © Raphaël Ménard Pose d'un plafond rayonnant hydraulique L'installation du plancher chauffant au rez-de-chaussée de cette villa en rénovation n'a duré qu'une journée, à trois compagnons. Close Lightbox 2/6 L'ossature métallique © Raphaël Ménard L'ossature métallique L’ouvrage nécessite un ferraillage périphérique et une ossature métallique (Siniat) à entraxe 25 cm, fixée mécaniquement au plancher haut hourdis. L’objectif du calepinage, réalisé avec l’appui du BE Thermacome, est de couvrir le maximum de surface. Close Lightbox 3/6 Les dalles et tubes © Raphaël Ménard Les dalles et tubes Les dalles Acosi+ en PSE aluminisées (50 x 100 cm, épaisseur 30 mm, R = 0,75 m².K/W) sont vissées à l’ossature. Ensuite, un tube souple DN16 est déroulé et clipsé dans les rainures. Puis une purge est réalisée pour chasser l’air et l’étanchéité est contrôlée. Enfin, un parement BA13 (Siniat) est posé. Le poids total en eau atteint 13 kg/m². Close Lightbox 4/6 Le passage des luminaires © Raphaël Ménard Le passage des luminaires Un point technique spécifique est la pose des luminaires. Elle nécessite, une fois les emplacements définis, d’ouvrir les modules et de dévier les tuyaux pour que l’électricien puisse sortir sa gaine. Close Lightbox 5/6 La régulation des circuits © Raphaël Ménard La régulation des circuits Un répartiteur sert au départ/retour des circuits d’eau. Des débitmètres, positionnés sur les nourrices de départ, nécessitent un réglage initial manuel. Un servomoteur sur chaque départ, commandé par thermostat radio, permet ensuite la régulation par boucle d’eau. Close Lightbox 6/6 La pièce finie © Raphaël Ménard La pièce finie A venir, l’installation d’une T-Box Delta Dore qui sera associée au boîtier de régulation du plafond chauffant pour piloter à distance chaque thermostat d’ambiance et programmer des scénarios. Close Lightbox

La propriétaire de la maison souhaitait conserver sa chaudière gaz, son revêtement de sol, et ne voulait aucun diffuseur apparent. La pose d’un plafond hydraulique (Thermacome Acosi+) s’est imposée et révélée intéressante pour l’artisan. « La chaudière alimentant deux réseaux, il fallait gérer deux lois d’eau : +60°C pour les radiateurs à l’étage, dotés de robinets thermostatiques, +35°C pour le plafond chauffant au rez-de-chaussée. L’astuce a été d’installer une vanne mélangeuse en sortie de chaudière pour baisser la température de départ à +35°C. »

Côté mise en œuvre, le grand avantage est la rapidité d’exécution. « L’opération, réalisable en milieu occupé, est adaptée à la rénovation. Et le coût global est concurrentiel. Un plancher chauffant est moins cher mais en combinant tous les postes – dépose du carrelage, décaissement, pose de hérisson, isolant, dalle à plot, tuyaux, chape et nouveau revêtement de sol – le gain de temps fait ici la différence. Nous avons posé ce plafond à trois en une journée. »

Autre intérêt : le ressenti. « La température est homogène, la cliente apprécie l’effet rayonnant et la sensation de chaleur douce enveloppante. Et l’inertie très faible offre une grande réactivité. Grâce à la chaudière, on peut gagner 2°C en 30 minutes. Avec une PAC, qui a une température de départ plus basse (± 28°C), il faudrait 90 minutes. »

Satisfait de ce premier chantier, l’artisan a installé dans ses bureaux le même plafond relié à une PAC, pour le rafraîchissement – « une solution intéressante en confort d’été, sans aucun brassage d’air » note-t-il – et il espère poser prochainement le système en vertical et rampants de combles.

Entreprise : Raphaël Ménard Rénovation Habitat

Lieu : Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques)

Dirigeant : Raphaël Menard

Création : 2004

Effectif : 4 salariés

Activité : plomberie, chauffage, électricité

Clientèle : particuliers