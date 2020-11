Un pavillon des années 70 hyperconnecté

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Domotique Supprimer Box domotique Supprimer Logement connecté Supprimer Objet connecté Supprimer Artisan électricien Supprimer Marseille Supprimer Bouches-du-Rhône Supprimer Artisan chantier Supprimer Valider Valider

Les équipements « smart home » sont devenus le nouveau relais de croissance des électriciens. Démonstration avec le dirigeant de l’entreprise Homelec, qui a entièrement équipé cette maison située sur les hauteurs de Marseille.

1/6 Un pavillon domotisé © Cyrille Maury Cette villa proche de Marseille a été richement équipée et sécurisée par l'entreprise Homelec. Close Lightbox 2/6 Les détecteurs et les caméras En tout, neuf détecteurs (mouvements extérieurs, barrières et rideaux), fixés sur les murs du rez-de-chaussée, couvrent toute la périphérie de la maison. Les deux caméras extérieures à vision nocturne surveillent en continu les zones d’intrusion et les lignes de franchissement de la piscine. Elles fonctionnent via un Switch PoE Delta Dore qui assure leur alimentation électrique et la transmission des données IP. Close Lightbox 3/6 La pose des nanomodules Positionnés dans les interrupteurs ou intégrés dans un boîtier d’encastrement, des modules ultracompacts pilotent les luminaires à distance. Ils fonctionnent sur piles avec une autonomie de dix ans et émettent un code défaut pour la maintenance préventive. Close Lightbox 4/6 La box et l’appli Une box Tydom 1.0 assure la passerelle domotique entre les équipements, la WiFi de la maison et l’application Tydom. Close Lightbox 5/6 Marc Lorenzi au pilotage L'application Tydom permet de gérer à distance tous les équipements connectés et de définir des scénarios d’action selon les zones, comme l’accès aux bureaux sur des plages horaires définies. Le pilotage est compatible avec les assistants vocaux tels Alexa ou Google Home. Close Lightbox 6/6 La mallette L’arme de prescription clé de Marc Lorenzi est une mallette de démonstration Delta Dore grâce à laquelle il peut présenter les dernières évolutions des maisons connectées. Close Lightbox

« Dans cette villa de 1972, qui comprend un logement à l’étage et des bureaux et un garage au rez-de-chaussée, nous sommes intervenus pour installer une alarme, des caméras de surveillance et des détecteurs de mouvement pour sécuriser le portail, le jardin et la piscine. L’ensemble est piloté par une application Delta Dore à télécharger sur smartphone. À la mise en service, grâce à la mallette de démonstration du fabricant, j’ai présenté les possibilités de gestion à distance des équipements en insistant sur la simplicité d’installation », explique Marc Lorenzi, dirigeant de Homelec. Ces solutions peu invasives en termes de travaux ont convaincu le propriétaire quand il a décidé de rénover sa maison.

« Nous sommes donc revenus pour intégrer des nanomodules dans les interrupteurs des luminaires à variation, placer des éclairages automatiques dans les placards, connecter les volets roulants déjà motorisés avec des capteurs reliés à l’alarme et poser un moteur tubulaire dans le volet roulant de la cuisine. Notre dernière intervention a consisté à installer des luminaires connectés tout autour de la maison, qui s’éclairent automatiquement en cas d’intrusion avec le déclenchement de l’alarme. Tous ces équipements sont gérés via des modules installés dans les combles, avec un détecteur de fumée relié à l’alarme. Une box Delta Dore sous le tableau électrique dans le garage pilote le tout et assure la connexion WiFi. »

À la clé : un confort quotidien pour le client, qui gère toutes les fonctions par télécommande ou via l’application, et pour Homelec, un complément de prestation précieux, qui se traduit le plus souvent par un excellent bouche-à-oreille. Marc Lorenzi ne lâchant rien, il a ensuite proposé des électrovannes pour l’arrosage et des détecteurs de fuite pour la piscine.