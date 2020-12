Un immeuble R+3 au système constructif bois-béton innovant

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Construction bois Supprimer Ossature bois Supprimer Système de construction Supprimer Béton autoplaçant Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Toulouse Supprimer France Supprimer Valider Valider

Ce petit immeuble toulousain a été bâti avec une solution constructive ingénieuse développée par Syscobat : des panneaux sandwich en bois, dans lesquels le béton est coulé sur chantier afin d’obtenir une structure porteuse poteaux-poutres.

1/5 Le chantier © Paul Pastré Ce immeuble de 6 logements a été construit avec le système B2R+ de Syscobat : des panneaux sandwich en bois, dans lesquels le béton est coulé sur chantier afin d’obtenir une structure porteuse poteaux-poutres. Close Lightbox 2/5 Préfabrication © Syscobat Les panneaux, larges de 1,20 m et d’une hauteur maximale de 3 m, arrivent sur le chantier par palettes. Deux compagnons suffisent à la manutention : l’assemblage se fait ensuite selon le calepinage défini avec Syscobat. Close Lightbox 3/5 Alliance bois-béton © Syscobat Le chantier se situant en zone inondable, le rez-de-chaussée a été réalisé en béton, ainsi que la cage d’escalier. La préfabrication en panneaux bois pour les étages a permis d’épouser au plus près la géométrie des bâtiments voisins et d’optimiser la surface de plancher. Close Lightbox 4/5 Murs de refend © Syscobat Syscobat a décliné son système pour les murs de refend, dans lesquels sera coulé du béton autoplaçant. La société a également développé des panneaux pour planchers, non utilisés sur ce chantier. Close Lightbox 5/5 Un chantier prêt à la finition © Paul Pastré Tous les parements intérieurs sont réalisés avec des panneaux haute résistance Masterimpact, hydrofuges et prêts à accueillir la finition. Electriciens et plombiers peuvent tirer leur réseau comme avec un doublage plâtre classique. Tous les panneaux sont dotés d’un code qui permet de les tracer et de retrouver leurs caractéristiques techniques, en lien avec la maquette BIM. Close Lightbox

Apparu en 2016 sur le marché de la maison individuelle, le système B2R+ de Syscobat se décline pour la première fois en R+3, au cœur de Toulouse, sur ce bâtiment de 356 m² habitables répartis en six logements. La solution B2R+ associe la résistance mécanique du béton et les avantages de la préfabrication bois, avec une ossature de panneaux OSB. Assemblés par emboîtement, les panneaux OSB servent de coffrage aux poteaux béton, selon une trame définie par le bureau d’étude, et sont remplis pour le reste par un isolant, ici une mousse à base de lin expansé.



Un chantier sans grue



« La solution met à portée des entreprises artisanales une approche industrialisée de la construction. Deux compagnons peuvent mettre en œuvre les panneaux, sans moyen de levage, un atout sur les chantiers où il n’y a pas d’accès grue », détaille Jean-Charles Guillemot, cofondateur et directeur général de Syscobat. La maquette BIM du projet ainsi que le calepinage des éléments, numérotés et dotés d’un QR code, sont fournis à l’entreprise par le fabricant.



7 fois plus léger qu’une maçonnerie traditionnelle



Sur ce chantier toulousain situé en zone inondable, l’entreprise de maçonnerie MTC a réalisé le rez-de-chaussée et la cage d’escalier en béton. Les autres niveaux ont été montés avec le système B2R+. D’un poids 7 fois inférieur à une solution de maçonnerie traditionnelle, il a permis de limiter les travaux de fondation. Les panneaux isolés atteignent ici un R de 5 pour une épaisseur de mur limitée à 24,4 cm. « Le système offre un gain moyen de 5 % de surface habitable », précise Yves Martorana, cofondateur et président de Syscobat.

Les faces intérieures des panneaux, dotées de plaques haute résistance Masterimpact, sont prêtes à la finition. Enfin, dernier avantage pour les entreprises, le travail en filière sèche, sans gravats et avec un minimum de déchets. Pour l’entreprise MTC, le gain de temps sur ce chantier a été estimé à un mois et demi.

Entreprise MTC

Dirigeant : Tony Cardoso

Lieu : Montberon (Haute-Garonne)

Création : 2012

Salariés : 4

Activité : Maçonnerie générale et gros œuvre