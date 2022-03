Un chantier béton qui fait rimer local et environnemental

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Béton Supprimer Béton bas carbone Supprimer Artisan chantier Supprimer Montpellier Supprimer France Supprimer Valider Valider

À Montpellier, l’entreprise SEA Construction, accompagnée par Cemex, a mis en œuvre un béton à l’empreinte carbone réduite de 20 % grâce à des composants locaux et à la substitution partielle du ciment par des additions normalisées.

1/5 Le chantier © Paul Falzon Le programme prévoit la réalisation de 21 logements en habitat participatif, organisés autour d’un patio central. L’ensemble des bétons utilisés justifient d’une formulation bas carbone. Close Lightbox 2/5 Les fondations © SEA Construction Pour les fondations, l’entreprise a appliqué un temps de séchage légèrement supérieur à celui des bétons traditionnels, une sécurité abandonnée ensuite au vu des performances comparables des bétons bas carbone. Close Lightbox 3/5 La mise en œuvre © Paul Falzon Le chantier a mobilisé 12 compagnons pendant neuf mois. Les éléments de coffrage et les prémurs ont été mis en œuvre à l’aide d’une grue. Utilisés sur les façades en mitoyenneté, les prémurs ont aussi été conçus avec un béton bas carbone. Close Lightbox 4/5 Des matériaux biosourcés © Paul Falzon Le projet se veut exemplaire sur le plan environnemental, avec des panneaux de liège en 140 mm pour l’isolation par l’extérieur. Toutes les menuiseries sont réalisées avec des bois régionaux. Close Lightbox 5/5 Des huiles biologiques © Paul Falzon Le chantier s’inscrit dans la démarche Bâtiments durables Occitanie portée par l’association professionnelle Envirobat. L’utilisation d’huiles bio pour le décoffrage des voiles béton figure parmi les exigences du dispositif. Close Lightbox

SEA Construction a réalisé le gros œuvre de ce bâtiment de 21 logements en habitat participatif, organisé autour d’un patio central. Le chantier, qui a mobilisé les 12 compagnons de cette PME pendant 9 mois, présente une particularité : tous les bétons utilisés peuvent justifier d’une composition bas carbone. Un choix cohérent avec l’engagement écologique du concepteur, l’agence montpelliéraine Architecte Environnement, qui a privilégié les matériaux biosourcés (isolants en liège, menuiseries en bois régional) et intégré 1 800 m² de panneaux photovoltaïques en toiture.

L’entreprise s’est appuyée sur les équipes de Cemex pour définir les formulations permettant de réduire l’empreinte carbone des bétons. « En début de projet, nous réalisons les calculs sur mesure, pour les formulations et les approvisionnements, puis en cours de chantier nous accompagnons l’entreprise sur les essais de résistance à la compression. Nous pouvons aussi fournir une déclaration environnementale de produit et une FDES », précise Laëtitia Lemonnier, chargée de promotion et de prescription pour Cemex Matériaux Occitanie Est.

Ici, les bétons coulés affichent une empreinte carbone réduite de 22 % par rapport à des formulations classiques, grâce à deux facteurs : la consommation réduite de ciment grâce à des additions normalisées (laitiers moulus d’Ecocem et fillers calcaires de carrières du Gard) et l’usage de matériaux locaux (granulats issus de carrières proches et production dans la centrale à béton Cemex de Montpellier). « La maîtrise des formulations nous permet d’utiliser un ciment CEM I produit localement. Des ciments admettant davantage d’additions minérales auraient dû être cherchés plus loin, au détriment de l’empreinte carbone du projet », soulignent les équipes de Cemex. Les prémurs utilisés sur les façades mitoyennes sont également conçus avec des formulations bas carbone.

Pour la mise en œuvre, rien ne différencie ces bétons des matériaux conventionnels. « En début de chantier, nous avons prévu des délais de sécurité sur les décoffrages, mais les retours d’expérience ont montré que les performances sont comparables, tout comme la fluidité au coulage ou l’aspect final », témoigne Anas Al Sbei, en charge du chantier pour SEA Construction. La formulation particulière entraîne cependant un léger surcoût, estimé à 5 % et accepté par la maîtrise d’ouvrage.