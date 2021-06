Un artisan convertit un Ehpad au bois déchiqueté

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Chaudière Supprimer Chauffage Supprimer chauffagebois Supprimer Haute-Marne Supprimer France Supprimer Valider Valider

Précédemment chauffé par une chaudière fioul et une pompe à chaleur, cet Ehpad dispose aujourd’hui de quatre chaudières alimentées en plaquettes forestières, avec un ballon tampon de 10 000 litres. La solution a été proposée et installée par l’entreprise locale Gromaire Bernard & fils.

1/6 1/6 Bâtiment avec trémies ouvertes © Gromaire-KWB A l’extérieur du bâtiment, les deux trémies surplombent les deux dessileurs rotatifs. 2/6 2/6 Le silo, les dessileurs, les vis sans fin © Gromaire-KWB Les deux dessileurs rotatifs remplissent chacun deux vis sans fin jumelées. D'une surface d'environ 60 m², le silo de stockage des plaquettes forestières a été creusé et aménagé contre le mur de la chaufferie. 3/6 3/6 La cascade de chaudières © Gromaire-KWB Les quatre chaudières (KWB Multifire 120 kW) sont alimentées de façon automatique. Équipées d’un brûleur sur chenille et d’un corps de chauffe avec turbulateurs, elles affichent un rendement de 94 %. Les boîtes à cendres sont vidées grâce à un système d’aspiration centralisé. 4/6 4/6 L’alimentation des chaudières © Gromaire-KWB Motorisation des dessileurs et vis sans fin, côté chaudières, derrière une séparation coupe- feu 2 heures avec le silo. Les plaquettes sont véhiculées jusqu’à une écluse rotative monochambre qui dessert une seconde vis sans fin, plus courte, assurant la liaison avec le brûleur. 5/6 5/6 Le ballon tampon © Gromaire-KWB Implanté dans une extension de la chaufferie, le ballon tampon calorifugé de 10 000 litres est directement alimenté par les chaudières avec interposition d’un compteur de chaleur pour facturer l’approvisionnement en bois déchiqueté. 6/6 6/6 L’ECS et traitement de l’eau © Gromaire-KWB Production collective instantanée d’ECS avec système de traitement d’eau : injection de chlore pour prévenir les risques de contamination notamment par légionelles, adoucisseur et pompe doseuse pour protection filmogène des tuyauteries en acier galvanisé.

La Maison Pougny, un Ehpad* de 72 résidents situé à Doulaincourt-Saucourt en Haute-Marne, vient d’ouvrir une unité Alzheimer avec accueil de jour. La construction de ce nouveau bâtiment de 16 chambres a nécessité de rénover la chaufferie de l’établissement. « Ayant une bonne connaissance du site en tant qu’exploitant, nous avons proposé en option une solution 100 % bois non prévue par l’appel d’offres initial », explique l’installateur Mathieu Gromaire.

Le bois, une ressource locale

Le maître d’ouvrage a été convaincu par l’étude de faisabilité de l'entreprise. « Nous avons montré que la filière bois locale était capable de répondre aux besoins de l'Ehpad, en terme de potentiel, de qualité et de prix compétitif », précise le professionnel. D'une surface totale d’un peu plus de 5 000 m² avec l'extension, l'établissement a été crédité d’une consommation de 590 000 kWh/an, soit 740 m3 de bois déchiqueté, soit environ 250 m3 de bois brut, peu pour cette région fortement productrice de bois. Autre atout de la solution estimée à 640 000 € TTC : étant subventionnée à 80 %, on pouvait prévoir un retour sur investissement (RSI) inférieur à cinq ans.

Une cascade de 4 chaudières

L’ancienne chaufferie (chaudière fioul de 420 kW et PAC eau/eau de 60 kW) a été remplacée par une cascade de 4 chaudières bois de 120 kW alimentant un ballon tampon de 10 000 litres. Celui-ci dessert les radiateurs, centrales de traitement d’air, ventilo-convecteurs, sous-station de l'unité Alzheimer et l’échangeur à plaques de 320 kW pour l’ECS collective instantanée. « La présence de 4 générateurs apporte une sécurité de fonctionnement et une modulation de puissance optimale, souligne Mathieu Gromaire. L’installation a été conçue en collaboration avec notre fournisseur, la société KWB, notamment pour l’implantation et l’approvisionnement du silo. »

Une chaufferie mobile pendant le chantier

Le chantier s’est déroulé sur huit mois, avec une chaufferie fioul mobile provisoire. La première année de chauffe a confirmé les prévisions : RSI de 4,6 ans à un coût de 0,042 €/kWh. Toutefois, l’extension entrant en service dans le courant de 2021, la prochaine saison sera véritablement significative.

*Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Entreprise : Gromaire Bernard & fils

Siège : Doulaincourt-Saucourt (Haute-Marne)

Création : 1985 avec un statut de SARL depuis 2008

Co-gérants : Bernard, Etienne et Mathieu Gromaire

Effectif : 10 personnes dont 2 apprentis

Activité : Plomberie-sanitaire, chauffage, ventilation et climatisation en logement ou tertiaire