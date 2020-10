Trophées Eiffel : l'acier sous toutes ses coutures

© Gaston Bergeret – Hugo Hebrard – Nicolas Sisto

Le jury distingue d’un prix spécial Restructuration le projet du Carré Michelet à La Défense, qui consiste en une extension et une surélévation d’un immeuble tertiaire de 14 niveaux. L’édifice a d’abord été désolidarisé du chapelet d’immeubles contigus dans lequel il s’inscrivait. Devenu autonome, il pouvait s’épaissir et se surélever. La charpente métallique choisie pour l’attique a permis de rehausser le bâtiment de trois niveaux par un système de suspension en porte-à-faux, qui détourne la contrainte du poids, très importante sur ce site, puisque situé au-dessus d’un parking tiers et d'une ancienne gare RER enterrée. La structure stabilisante est composée des pylônes et palées en acier reliées par une poutre treillis horizontale qui permet de transférer les efforts des «grues» vers les noyaux de contreventements. Cette charpente représente pas moins de 643 tonnes d’acier où les profilés sont quasi tous reconstitués (PRS). Pour garantir la stabilité au feu, les poteaux acier tubulaire verticaux sont remplis de béton, tandis que les bracons et tirants ont été protégés avec une peinture intumescente. La pose de la charpente de l'attique s'est effectuée à environ quarante mètres de hauteur avec un montage pièce par pièce.

Maître d’ouvrage : Gecina (Eurosic)

Architecte : Cro&Co Architecture

BET : CE Ingénierie

Constructeur : Gagne.