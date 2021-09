Trois maîtres d’ouvrage publics inaugurent, à Epinal, la première construction bois certifiée PEFC

Le 10 septembre dernier, à Epinal (Vosges), trois maîtres d’ouvrage publics ont inauguré un projet inédit construit et meublé à 75 % avec des essences issues de forêts domaniales vosgiennes certifiées par l’organisation internationale PEFC pour leur gestion durable. Le projet porté conjointement par la Chambre d’agriculture des Vosges, l’Office national des forêts (ONF Grand Est) et la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer Grand Est) est le premier bâtiment français lauréat de la certification de projet du Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC)(1).