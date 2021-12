Toulon: Eiffage Immobilier et Icade Promotion vont lancer la transformation d’un pan du littoral

Associés à 50-50 au sein du même groupement, Eiffage Immobilier et Icade Promotion vont lancer la transformation de la rade de Toulon. Le 7 décembre, sur place, entouré du secrétaire général des Affaires régionales de la préfecture du Var et du préfet maritime, Hubert Falco, maire de Toulon et président de la métropole Toulon Provence Méditerranée, a confirmé leur désignation. Leur mission s’inscrit dans une vaste opération de requalification urbaine et paysagère d’un périmètre de 44 hectares, entre le stade Mayol et la plage de Pipady.