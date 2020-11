SIMI 2020 : qui sont les 23 candidats des Grands Prix

© AMG Architectes

Candidat dans la catégorie parcs de bureaux de plus de 10000m² : L’ensemble Air Parc One, dans la ville de Mauguio (34).

Dessiné par AMG Architectes et réalisé en moins de 24 mois par le promoteur CFC, et le maître d’ouvrage SCI Air Parc 1, ce dernier illustre la reconfiguration réussie du domaine public de l’Aéroport Montpellier Méditerranée.

Il se décompose en 3 bâtiments Guynemer, Mermoz et Turcat, sur une surface de 11283,7 m² de bureaux, et de 1373,4 m² de terrasses, sur un terrain de 17237 m². L'utilisateur du lieux est la société Crédit Agricole Technologies et Services.

Coût de construction: 27,9 m€ HT.