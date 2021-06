Samaritaine : Sanaa dans les pas de Jourdain

Un siècle les sépare, mais une même conception de l’architecture moderne les réunit. Le magasin de la Samaritaine livré en 1907 par Frantz Jourdain pour le couple de commerçants Ernest Cognacq et Louise Jaÿ, et celui imaginé par l’agence Sanaa pour le groupe de luxe LVMH, qui ouvre le 23 juin 2021 à Paris (Ier), allient tous les deux le métal au verre. Objectifs : minimiser les points porteurs et maximiser les apports de lumière.