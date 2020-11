Saint-Louis met sa qualité architecturale dans les pas de sa voisine Bâle

A côté de Bâle, la ville de Saint-Louis (Haut-Rhin) affirme ses ambitions de rivaliser sur le plan architectural avec sa prestigieuse voisine. L’objectif est porté par la municipalité qui en pose des jalons dans son plan local d’urbanisme révisé de fin 2019 : obligation de performance de niveau E+C-, orientations d’aménagement et de programmation (OAP) pour la protection de la trame verte et bleue et pour la maîtrise du développement urbain de sites en mutation, autorisations de construire en hauteur, etc. Plusieurs programmes immobiliers privés l’ont repris, chacun à leur manière.