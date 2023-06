Retour sur la journée "Les révolutions du point de vente"

© Maël L. Nicolas

Pour Audrey Boucher, directrice du digital et business France Rubix : « Notre plateforme a été lancée en 2013 et permet de développer l’autonomie du client sur la partie transactionnelle. Le client peut ainsi avoir les informations basiques : sécurité, logistique etc ». De son côté, Pierre Fleck, président de Frans Bonhomme a lancé sa plateforme e-commerce en 2019 et aujourd’hui, les ventes représentent 30 % par ce biais. « Nous n’avons plus de catalogue papier et près de 140 t de papiers sont économisés par an, c’est un vrai levier RSE. Oui, cela perturbe les habitudes des clients. Mais nous pouvons savoir combien de vues nous avons soit 150 000 vues par mois sur notre site». Après un an de lancement du site, difficile de faire le bilan pour Fatma Hamza Kefia, directrice communication 360° chez Tout Faire : « Notre association de négociants mise sur la plateforme pour générer du trafic dans les magasins des adhérents, avec la possibilité du click and collect. Nous créons l’option drive to store. »