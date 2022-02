Restauration douce du Palais des Papes

Pilotée par l’architecte en chef des monuments historiques Pierre-Antoine Galtier et le Département de Vaucluse, maître d’ouvrage, la restauration de la partie la plus ancienne du Palais des Papes a démarré. Voulue la plus douce possible, l’intervention consiste à ne remplacer que les pierres les plus abîmées et à utiliser des méthodes de nettoyage non agressives, tel un mélange d’huiles essentielles spécialement mis au point.