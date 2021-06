Réseaux de distribution : une entreprise teste la préfabrication

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Réseau d'eau Supprimer Distribution Supprimer Préfabrication Supprimer Plomberie Supprimer Chauffage Supprimer Ventilation Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Marseille Supprimer France Supprimer Valider Valider

Soleo, entreprise de plomberie, chauffage et climatisation installée à Marseille, ajoute une nouvelle brique à son savoir-faire : la préfabrication des colonnes de gaines techniques pour les réseaux d'eau, de chauffage et de ventilation. Explications du procédé, mis en œuvre sur une résidence de 180 logements collectifs.

1/6 Savoir-faire informatique de Soleo © Cyrille Maury Point fort de l'entreprise Soleo et de son dirigeant Nicolas Chatelain (en photo) : sa capacité à intégrer les grands projets grâce à son savoir-faire informatique. Close Lightbox 2/6 Résidence de 180 logements © Cyrille Maury Ce bâtiment a bénéficié du savoir-faire de l'entreprise. Les colonnes d’eau et les gaines de ventilation ont été prémontées dans l'atelier de Soleo. La partie chauffage et les plaques de fonds de gaines d’étage, après création des prototypes, ont été fabriquées par des partenaires. Close Lightbox 3/6 Maquette BIM des colonnes et fonds de gaines © Soleo À gauche, la vue BIM 3D d’une colonne montante avec l’ensemble des réseaux de distribution. Chaque composant est enrichi de ses data données dans la maquette BIM.

À droite, le tracé des fonds de gaines techniques qui seront insérés au niveau des planchers d’étages. Ce sont des tôles d’acier carrées avec des trous prédécoupés pour le passage des tuyaux. Après la création du prototype, ils sont préfabriqués par un partenaire métallier. Close Lightbox 4/6 Montage en atelier Les colonnes montantes et descendantes des gaines techniques – eau potable, chauffage et ventilation – sont prémontées en atelier par deux compagnons. La boucle sanitaire est en canalisation PVC haute pression (Girpi et Wavin). Close Lightbox 5/6 Calorifugeage © Soleo L’isolant flexible (manchon élastomère ArmaFlex) est posé en atelier. C’est aussi un gain de temps à la clé, compte tenu de son épaisseur pouvant atteindre, selon le diamètre du tube, 5 cm. L’adduction horizontale est en tubes PVC ou PEHD collés ou sertis (Viega) et en cuivre. Close Lightbox 6/6 Local technique © Soleo La mise en œuvre chantier est assurée par 8 compagnons confirmés. Au programme : deux chaudières Var-free Atlantic de 110 kW pour le chauffage et la production d’ECS avec un ballon de 2000 litres, un adoucisseur et des circulateurs Xylem Lowara pour la boucle sanitaire. Close Lightbox

Nicolas Chatelain a fait du chemin depuis qu’il s’est lancé à 19 ans, son CAP de plombier-chauffagiste en poche. Après la gestion pendant 10 ans d’une entreprise de 2-3 salariés, il s’oriente en 2015 vers le logement collectif. Un pari réussi grâce à l’optimisation de son organisation : bureau d’études intégré, pôle maintenance/dépannage dédié et techniciens confirmés.

Colonnes d'eau et gaines de ventilation

« Pour cette résidence de 180 logements, l’objectif était de gagner 3 mois afin de respecter la livraison prévue en avril 2021, précise Nicolas Chatelain. La phase conception étant désormais bien maitrisée dans notre entreprise avec les logiciels Revit (dessin 3D), Fisa BIM-CVC (tracé CVC) et Sani-Win (calcul des réseaux de distribution d’eau), nous passons un nouveau cap en préfabriquant les canalisations des gaines techniques. »

Concrètement, après conception des prototypes, les colonnes d’eau en PVC pression HTA, les gaines de ventilation et leur calorifugeage sont montées dans l'atelier par deux compagnons, tandis que les parties chauffage et plaques de fonds de gaines d’étage sont sous-traitées chez deux fournisseurs partenaires. Après un apprentissage le temps de faire quelques correctifs, le bilan est plus que concluant.

Plus de productivité et de qualité, moins des déchets

« Nous avons pu anticiper en démarrant la fabrication bien avant le début du chantier avec, à la clé, un gain d’environ 30 % sur la productivité mais aussi une amélioration de la qualité et de la fiabilité au niveau des assemblages. Les compagnons ont tous les outils et produits à disposition, de la place pour travailler vite et bien. Les déchets sont réduits et les risques de collage approximatifs supprimés, notamment sur les tubes d’alimentation d’eau PVC. »

La prochaine étape de Soleo ? Un déménagement d’ici l’été dans des locaux de 800 m² dans le quartier de Malpassé – avec de l’espace pour un magasin de pièces détachées, un vrai atelier de préfabrication, une zone de chargement confortable – et le démarrage d’une activité sur le marché porteur de la rénovation énergétique des logements sociaux. « Nous avons la bonne taille, les références et surtout la compétence pour travailler en milieu occupé. »

Entreprise: Soleo

Lieu : Marseille (Bouches-du-Rhône)

Dirigeant : Nicolas Chatelain

Création : 2008

Effectif : 20 salariés

CA : 4 M€

Activité : chauffage, plomberie, climatisation

Clientèles : entreprises générales, bailleurs sociaux, particuliers