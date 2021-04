Réseaux d’eau : des logements et des bureaux équipés avec du raccord qui siffle

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Plomberie Supprimer Conduit sanitaire Supprimer Eau chaude sanitaire Supprimer Artisan plombier Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les alimentations en eau de ces deux immeubles de Mantes-la-Jolie (Yvelines) font appel à du tube multicouche avec raccord Tigris M5. Opérés à l'air comprimé, les essais d'étanchéité sont hygiéniques... et parfois sonores.

1/6 Opération Le Baron à Mantes-la-Jolie © Doc Eiffage/Pietri/Carta Image de synthèse de l'opération. Conçus par les cabinets d'architecture Pietri et Carta, les bâtiments sont construits par le groupe Eiffage. Close Lightbox 2/6 Les ballons électriques © Alain Sartre Les blocs sanitaires des bureaux sont équipés de ballons à semi-accumulation d'une capacité de 65 litres, de marque Atlantic. En mode automatique, le pilotage de la résistance électrique de 2250 W s'adapte aux habitudes de consommation en respectant une consigne de 50°C. Close Lightbox 3/6 La distribution collective © Alain Sartre En sous-sol, la nappe de tubes multicouches de 25 à 50 mm de diamètre est suspendue à la dalle du rez-de-chaussée, en direction des différentes gaines techniques. Des boucles permettent d'entretenir la circulation et la température du réseau d'ECS. Close Lightbox 4/6 Sertisseuse et facilité de pose © Alain Sartre Le raccord Tigris M5 accepte plusieurs profils de sertissage (U, Up, Th, H ou B). Doté de 2 joints d'étanchéité en EPDM, son corps en laiton porte une bague en PET transparent qui permet de visualiser le bon enfoncement du tube multicouche dans la douille en acier inox. Close Lightbox 5/6 Les logements hydrocâblés © Alain Sartre Comme les radiateurs, les sanitaires sont alimentés par des tubes PER sous fourreau noyés en chape. Au cœur des appartements, les réseaux d'eau et d'air sont réunis dans des gaines techniques qui complètent les gaines palières. Close Lightbox 6/6 La recherche de fuite © Alain Sartre La recherche de fuite en cours de montage se fait avec un compresseur d'air sans huile branché sur une vanne d'arrêt : les raccords produisent un sifflement en présence d'un défaut de sertissage (image extraite d'une vidéo de démonstration du fabricant Wavin). Close Lightbox

D'un côté 6 500 m² de bureaux, de l'autre 42 logements : l'opération Le Baron à Mantes-la-Jolie, conçue par les cabinets d'architecture Pietri et Carta et construite par Eiffage, se compose de deux immeubles de cinq étages. « Sur le premier bâtiment, nous installons les blocs sanitaires avec une simple alimentation en eau froide et une production individuelle d'eau chaude sanitaire (ECS) par ballon électrique. Sur le second, nous prenons en charge le chauffage, l'ECS et la ventilation simple-flux », précise José Tavares, cogérant de l'entreprise AST Plomberie.

Prévenir les contaminations

L'immeuble d'habitation, au plan triangulaire, dispose au premier sous-sol d'une chaufferie collective assurant à la fois le chauffage et l'ECS des logements. L'installation comprend deux chaudières gaz à condensation d'une puissance unitaire de 90 kW. La production d'ECS relève d'un échangeur à plaques avec accumulation dans un ballon de 1000 litres.

L'alimentation en eau de la chaufferie passe par un filtre et un adoucisseur avec bac à sel. Une gestion réglementaire des températures du ballon et de la distribution prévient la contamination de l'ECS. Le risque légionelle est pris en compte au niveau du réseau par la mise en œuvre de bouclages.

Livrer des réseaux "secs"

Dans les logements, la distribution s'effectue par canalisations PER noyées en chape. En sous-sol et colonnes, du tube multicouche est utilisé pour l'eau froide et chaude et pour le réseau de chauffage. « C'est l'offre Wavin qui a été sélectionnée, indique José Tavares. Elle disposait déjà d'une certification NF 545 lors de la passation du marché*. »

L'entreprise expérimente sur ce chantier la nouvelle génération de raccords Tigris M5 de Wavin, pour l'instant disponible jusqu'au diamètre 40 mm. Spécificité de cette technologie appelée à remplacer la gamme M1 : le fabricant recommande de procéder à des essais d'étanchéité à l'aide d'un compresseur d'air sans huile. Les raccords non sertis sont ainsi facilement détectés car ils émettent un sifflement prononcé. La procédure prévoit une première mise en pression à environ 0,15 bar pendant au moins 30 minutes, puis une seconde avec montée progressive jusqu'à 3 bars. Cela évite les remplissages en eau prématurés, sources de stagnation et prolifération des légionelles.

*La norme NF DTU 60.1 prend en compte les tubes PEX, PB et multicouches depuis l'amendement A1 de décembre 2019

Entreprise AST Plomberie

Siège : Chambly (Oise)

Création : 2011

Co-gérants : José Tavares et Fabien Secheret

Effectif : entre 10 et 15 personnes

Activité : Plomberie, chauffage et ventilation en logement ou tertiaire y compris dans le secteur hospitalier