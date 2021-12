Rénovation énergétique : une PAC installée dans une maison individuelle des années 70

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Rénovation énergétique Supprimer Pompe à chaleur Supprimer Daikin Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Haute-Saône Supprimer France Supprimer Valider Valider

Située en Haute-Saône, entre Dijon et Besançon, cette maison individuelle construite en 1979 a reçu une PAC air/eau en remplacement de ses radiateurs électriques et du cumulus d’eau chaude sanitaire.

1/6 Rénovation énergétique © Michel Laurent Cette maison individuelle de 1979 a troqué ses anciens radiateurs électriques et son cumulus d’eau chaude sanitaire par une PAC air/eau monobloc Daikin Altherma 3HF double service de 12 kW, avec ballon ECS intégré de 180 litres. Close Lightbox 2/6 Combattre les vibrations © Michel Laurent Avant d’être définitivement positionnée, l’unité extérieure est disposée sur trois silent-blocs. L’ensemble est ensuite installé au sol (ici des plaques de ciment) mais n’est pas fixé au mur. Générateur de vibrations, il doit être au maximum désolidarisé du bâti. Close Lightbox 3/6 Tuyaux expansibles et vanne Exogel © Michel Laurent L’unité extérieure étant monobloc, la liaison avec l’unité intérieure est hydraulique. Ici, il s’agit d’eau pure sans glycol. Pour éviter les risques de gel, le circuit se compose du kit Hydrafast de Daikin, doté d’un tuyau flexible en caoutchouc naturel (10 bar/ 95°C) qui absorbe les vibrations. Contre les risques de gel, départ et retour du circuit disposent de vannes de protection (avec filtre sur le retour) capables d’ouvrir le circuit en cas de pression trop élevée (vannes Exogel). Close Lightbox 4/6 Passer en revue les tuyauteries internes © Michel Laurent Dans l’unité extérieure, il ne faut pas oublier, avant la mise en service, de retirer les accessoires qui immobilisent le groupe lors du transport. Il convient également de vérifier que les tuyauteries en cuivre ne risquent pas de toucher une partie fixe par vibration (risque de bruit et d’usure prématurée). Au besoin, il est possible de délicatement redresser un tube en cuivre recuit. Close Lightbox 5/6 Gare aux inversions de fils ! © Michel laurent Concernant l’interconnexion entre les unités intérieure et extérieure, il est important de respecter l’ordre de raccordement des fils. Chez DS Réfrigération, chacun pratique la même astuce : toujours câbler sur les borniers les fils dans l’ordre alphabétique de leur couleur (par exemple : gris, marron, noir). Close Lightbox 6/6 Radiateurs à raccordement centriques © Michel Laurent Le raccordement des radiateurs à tête thermostatique de type centrique, par le dessous et directement depuis le sous-sol, évite le cheminement des tuyauterie à la vue des occupants. Close Lightbox

Cette maison construite sur sous-sol intégral comporte des murs extérieurs en parpaings isolés par 10 cm de laine de verre et 5 cm de brique, et des fenêtres double vitrage récentes. Jusqu’alors le chauffage était assuré par des radiateurs électriques de 11 kW, complétés par un chauffe-eau électrique de 2 kW. Le propriétaire déboursait chaque année 1 700 € d’électricité (tous usages compris et abonnement triphasé inclus) auxquels s’ajoutaient environ 400 € pour 10 stères de bois. Il souhaitait réduire sa facture d’électricité et ne plus utiliser son insert bois.

Une PAC monobloc double service

Comme solution de remplacement, l’entreprise DS Réfrigération a proposé l’installation d’une PAC air/eau Daikin Altherma 3HF double service de 12 kW, avec ballon ECS intégré de 180 litres. Dotée d’un compresseur scroll à vitesse variable, l’unité extérieure offre un rendement saisonnier de 172 % et un COP de 4,38. L’appoint par résistance est étagé à 2, 4 ou 6 kW. La pose de cette PAC monobloc ne nécessite pas de manipulation du fluide frigorigène : les 3,4 kg de gaz R32 sont confinés dans l’unité extérieure.

Une boucle de chauffage en cuivre

Le chantier a également consisté à créer de toutes pièces une boucle de chauffage cuivre avec des raccords à sertir pour desservir les 7 radiateurs. Disposé en sous-sol, cet unique circuit est totalement revêtu d’un isolant thermique. Un disconnecteur avec filtre intégré a été posé juste après le raccordement au circuit d’eau de la maison. Côté alimentation électrique, le tableau général étant ancien, un coffret électrique à organes de protection adaptés a pris place à côté de la PAC. Afin d’accroître le bénéfice du nouvel équipement et le niveau de confort global, DS Réfrigération a mis son client en relation avec un confrère pour isoler les combles.

Entreprise : DS Réfrigération

Lieu : Vars (Haute-Saône)

Création : 2018

Gérant : Christophe Da Silva

Salariés : 2

Activités : PAC et chauffe-eau thermodynamiques