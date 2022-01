Rénovation énergétique : solution mixte chaudière gaz et ballon thermodynamique pour une maison des années 80

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Rénovation énergétique Supprimer Chauffage Supprimer Eau chaude sanitaire Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour optimiser le chauffage de cette maison, le plombier-chauffagiste a conseillé aux propriétaires de conserver le gaz pour le chauffage, avec un chauffe-eau thermodynamique pour l’ECS. Une option ici plus confortable, sûre et vertueuse que la PAC, pour un investissement moindre.

1/7 Maison des années 80 Pour la rénovation du système de chauffage et d'ECS de cette villa de 120 m², l'artisan plombier-chauffagiste a conseillé de conserver le gaz pour le chauffage et de lui associer un ballon thermodynamique pour l'ECS. Close Lightbox 2/7 Chaudière et CET Installée dans le garage, la chaudière gaz murale THPE EcoTech Plus (chauffage seul) de 25 kW affiche un rendement de 110 % et une performance énergétique saisonnière (ETAS) de 94 %. La puissance se module automatiquement de 10 à 100 %, en fonction des besoins du foyer et de la qualité du gaz. Le réglage et la mise en service sont facilités par un écran LED Sensitive Touch. Un pot à boue Caleffi sur le retour chauffage complète l’installation. Situé juste à côté, le chauffe-eau thermodynamique (CET) AroSTOR de 270 litres utilise les calories de l’air ambiant, ce qui a évité de percer le mur de façade. Quatre modes de fonctionnement permettent d’ajuster précisément la production en fonction des besoins. La chaudière prend la relève au pic de l’hiver afin de garantir l’eau chaude sanitaire. Close Lightbox 3/7 Circuit de chauffage La chaudière ayant été déplacée de la cuisine au garage, le circuit de chauffage passe désormais dans le vide sanitaire, sur une longueur de 5 m, afin d’alimenter les radiateurs conservés après un désembouage. Close Lightbox 4/7 Evacuation des fumées Le conduit d’évacuation des fumées de combustion horizontal traverse le garage pour sortir en système ventouse sur le côté de la maison. Close Lightbox 5/7 Thermostat Les radiateurs en fonte ont été purgés, sablés et équipés d’un robinet thermostatique Danfoss qui permet de maintenir la température ambiante souhaitée. Close Lightbox 6/7 Boîtier de commande Un régulateur radio (SensoHOME de Vaillant) permet de réguler la puissance de la chaudière, selon les consignes et l’inertie de la maison. Le pilotage peut aussi se faire via une appli smartphone. Close Lightbox 7/7 Installateur Le plombier-chauffagiste Benoît Rispal a effectué l'installation des nouveaux équipements. Close Lightbox

La rénovation de cette maison de 120 m² des années 80 a dû s’effectuer par étapes pour des raisons de budget, le jeune couple récemment propriétaire n’étant pas éligible à un montant d’aides MaPrimRenov’ suffisant. La première urgence a été d’optimiser le chauffage. L’ancien propriétaire leur ayant vanté les qualités de la chaudière gaz Vaillant en place depuis plus de 20 ans, ils ont recherché un chauffagiste référencé par la marque et contacté Benoît Rispal. Une rencontre, une écoute des besoins et la préconisation d’une solution qui a pris en compte tous les paramètres.

« Au départ, les clients pensaient à une pompe à chaleur, explique l’artisan. Mais la maison n’est pour le moment pas bien isolée et bénéficie du gaz de ville. Il était donc plus judicieux et économique de proposer une chaudière gaz THPE Vaillant dernière génération, compatible avec les radiateurs en fonte existants pour assurer le chauffage seul, et de l’associer à un ballon thermodynamique sur air ambiant, en bénéficiant des aides CEE. Pour optimiser l’ensemble, nous avons rajouté des thermostats sur les radiateurs et une régulation générale. »

En tout, une semaine à deux personnes pour démonter l’ancienne chaudière, envoyée au recyclage, et réaliser la nouvelle installation : la pose de la chaudière murale, son conduit de sortie de fumée et le chauffe-eau thermodynamique (CET) dans le garage ; le circuit hydraulique passant par le vide-sanitaire ; et, enfin, la pose d’un thermostat sur chaque radiateur et d’un boîtier de régulation connecté dans l’entrée. Le retour client est plus que positif et Benoît Rispal va poursuivre par la reprise à zéro de l’installation sanitaire des salles de bains.

Entreprise : Benoit Rispal

Lieu : Vic-sur-Cère (Cantal)

Création : juillet 2019

Dirigeant : Benoit Rispal

Effectif : 3 salariés

Activité : chauffage et plomberie

Certifications RGE : QualiBois, QualiPac et Chauffage+