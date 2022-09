Ready2Services : l'intelligence numérique des bâtiments récompensée

Certivea et la Smart Buildings Alliance ont dévoilé les lauréats des premiers Trophées Ready2Services qui récompensent les opérations labellisées R2S, exemplaires en matière d’infrastructures numériques intégrées au bâtiment. Des projets innovants qui permettent de répondre dès maintenant aux enjeux de sobriété et flexibilité énergétique, et apportent aux utilisateurs des services adaptés au plus près de leurs besoins (qualité de vie,sécurité, maintenance, connectivité, etc.).

La gestion des consommations, du confort des utilisateurs (température, éclairage, stores, qualité de l’air...) et autres services (réservation et recharge de voiture ou vélo électriques, places de parking ou salles de réunion) depuis une ‘web app’ - Wave plateform, Building Operating System (BOS) développé par VINCI Energies - permet une réduction des consommations énergétiques de 30% par rapport aux 2 autres bâtiments de la copropriété.

L'infrastructure numérique est flexible et évolutive, pilotée par une plateforme ouverte permettant de piloter les objets connectés et équipements.

Un R2S version 2.0

Déployé dès 2018, R2S, fruit de la collaboration entre Certivea et la Smart Building Alliance, labellise des bâtiments neufs, en exploitation ou en rénovation qui répondent à des exigences couvrant six thèmes complémentaires : Connectivité - Architecture Réseau – Equipements et interfaces – Sécurité numérique – Management Responsable – Services Numériques. Une nouvelle version du label a été lancée à l’été 2022 qui prend notamment en compte de manière accrue les réseaux sans fil (Wi-Fi, GSM, IoT, géolocalisation), la présence d’un Building Operating System (BOS) ou encore la fiabilité de la connexion internet. Autres points importants : la clarification du rôle des protocoles (BACnet, LonWorks, KNX…), qui ont toute leur place dans un bâtiment labellisé R2S, et l’accent mis sur un numérique plus responsable et performant afin de réduire l’empreinte environnementale du bâtiment.