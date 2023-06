Quatre isolants issus du recyclage

Commercialisé depuis 20222, le panneau isolant semi-rigide en fibres biosourcées et recyclées ThermaSoft Natura, de Knauf, existe en 45 à 200 mm d'épaisseur. Il est réalisé à partir de chutes de coton (confection textile), de fibres de jute recyclée (sacs de denrées alimentaires usagés) et de fibres de lin (coproduits non valorisés de production française). Le coton garantit l'isolation thermique et acoustique et la régulation de diffusion de la vapeur. Le jute confère rigidité et régulation de l'humidité. Le lin contribue à la régulation thermique et à la résistance. Confort de pose sans poussière en cloison, plafond, combles ou doublage. Adaptation aux défauts du support grâce à sa compressibilité et son effet ressort.

• Certifications BREEAM, HQE, LEED

• Classement d'émissions de COV : A+

• Longueur : 1250 mm

• Largeur : 600 mm

• Evaluation technique : Avis Technique (ATec) n°20/21-488_V1_E1 (combles) et 20/21-487_V1_E1 (murs)

• Mise en oeuvre : découpe rapide au couteau à laine ou à la scie, sans délitement ni poussière

• Conductivité thermique (λ) : 0.038 W/m.K

• Masse volumique : 40 kg/m³