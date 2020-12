Prix de l’ACEtylène 2020 : le palmarès en images

© Rich

Portant une attention particulière à la relation nocturne des espaces privés à l'espace public, notre projet a consisté en premier lieu à la mise en lumière de cette faille et à éclairer les parties communes intérieures et extérieures de l’immeuble. La lumière sert ici à voir et elle est également vue. Elle nous montre les creux et les pleins, elle entre en résonnance avec les matières mates et brillantes des surfaces, fait vibrer l’acier poli du dispositif architectural. Tout en conservant la volonté de l’architecte d’une intervention raisonnée et en corrélation avec l’architecture, le projet de mise en lumière propose avec discrétion une lecture nocturne différenciée des lieux. Concepteurs lumière : Isabelle Rolland et Christophe Hascoët/Agence Rich.