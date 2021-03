Pose d’un plancher chauffant en rénovation-extension de longère

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer France Supprimer Indre-et-Loire Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Plancher chauffant Supprimer Valider Valider

Lors de la et rénovation et de l’agrandissement de leur maison, près de Tours, les propriétaires ont choisi de supprimer les anciens radiateurs et d’installer un plancher chauffant basse température.

1/6 L'isolant et la bande résiliente L’isolant et la bande résiliente

Sur sa face supérieure, l’isolant est imprimé en pas de 10 pour faciliter le repérage pour le calepinage. En périphérie, une bande résiliente rouge assure la continuité de l’isolation thermique entre le mur et la dalle. Les tubes en PER avec barrière anti-oxygène sont maintenus sur l’isolant à l’aide de cavaliers en plastique avec ergot. Close Lightbox 2/6 Les collecteurs Les collecteurs

Les 13 boucles sont distribuées à partir de deux collecteurs avec vannes d’équilibrage installés dans la buanderie. Close Lightbox 3/6 Les boucles Les boucles

Dans les pièces les plus éloignées des collecteurs, trois boucles (au lieu d’une) sont installées, pour un meilleur équilibrage de la tempé¬rature. Close Lightbox 4/6 Le couloir Le couloir

Dans le couloir, la quantité de tubes n’est pas un problème, car ceux qui reviennent sont froids et la température s’équilibre natu¬rellement avec ceux qui partent et qui sont chauds. Close Lightbox 5/6 Avant le coulage Avant le coulage

Avant de couler la chape, l’artisan a rempli le circuit et l’a mis sous pression à 6 bars afin d’éviter l’écrasement des tuyaux. De petits joints et de la toile de verre sont aussi posés sur les angles sortants pour éviter tout risque de fissures. Close Lightbox 6/6 Extension L'extension de la longère Close Lightbox

À l’occasion de la rénovation – et agrandissement – de cette longère de 200 m² à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), la première option envisagée pour le chauffage était de conserver les radiateurs en fonte et de remplacer la chaudière fioul par une pompe à chaleur (PAC) haute température.

« Toutefois, comme le projet comprenait une partie ancienne avec des sols à refaire et une extension avec de nouveaux sols à créer – environ 60 % de la surface totale – , un plancher chauffant intégral Finimetal a finalement été préféré, explique Patrick Collongues, gérant de l'entreprise de chauffage-plomberie Société nouvelle Ridel. Avec cette solution, les sols sont isolés et les radiateurs supprimés. De plus, au lieu de la PAC haute température de 17 kW prévue, une PAC basse température de 14 kW a suffi. Moins chère à l’achat, elle sera aussi plus économique à l’usage avec un meilleur rendement. »

L’ancien carrelage a été déposé et les sols en terre battue décaissés afin de réaliser une chape en béton sur l’intégralité de la surface de la maison. Posé sur la chape béton, l’isolant Styrodur TMS sert de support au plancher chauffant. Pour la pose des tubes en PER, Finimetal a fourni le calepinage. Au total, 13 boucles sont distribuées à partir de deux collecteurs. Les pièces les plus éloignées des collecteurs comportent plus de boucles pour un meilleur équilibrage de la température.

L’installation du plancher a demandé une semaine à deux personnes, le coulage de la chape s’est effectué en quatre heures. Un protocole de séchage en plusieurs étapes a réduit la durée à quelques jours au lieu de trois semaines. « Une première montée en température s’effectue avant la pose du revêtement, ici du travertin, précise l’entrepreneur. Ensuite, un nouveau protocole de mise en température progressive par palier est réenclenché. »

Société nouvelle Ridel

Lieu : Vernou-sur-Brenne (Indre-et-Loire)

Création : 2007

Gérant : Patrick Collongues

Salarié : 1

Activités : plomberie, chauffage, PAC, solaire, sanitaire