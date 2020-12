Pôle Habitat FFB récompense l'habitat innovant

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pôle Habitat FFB Supprimer France Supprimer Logement Supprimer Habitat Supprimer Valider Valider

Les constructeurs, promoteurs et aménageurs de la FFB ont décerné leurs médailles aux projets les plus en phase avec les grands enjeux de l'habitat d'aujourd'hui et de demain.

Prix Spécial du Jury : Gamme © Maisons Berval Dotées de façades contenues, elles ambitionnent de répondre à différents enjeux : construction plus durable et impact environnemental limité, adaptation à des terrains plus complexes et architecture intemporelle valorisable du point de vue patrimonial. Leur conception technique intègre au maximum les apports naturels (eau, air, lumière, chaleur, végétation) et optimise les atouts de chaque matériau : béton, brique, acier, bois et terre. Une attention particulière a été portée sur ce dernier matériau (la terre) : ancestral, aujourd'hui délaissé, mais riche d'opportunités pour l'avenir selon Maisons Berval.

Catégorie Ma Solution Logement : médaille d'Or pour le projet « M Design » d'AST Groupe © AST Groupe Ce programme de maisons à la fois abordable et performante vise à répondre aux attentes des acquéreurs quant à la réduction des délais de construction. Fabriquées à 98% dans l'usine du groupe AST, à la Charité-sur-Loire (Nièvre), ces maisons modulaires à ossature bois, aux lignes architecturales contemporaines, sont posées sur leur terrain en une journée et livrée en moins de 15 jours. L'industrialisation permet de proposer un excellent rapport qualité/prix pour une maison 100 % finie et livrée en un délai record.

Catégorie Réalisations remarquables : médaille d'Or pour « La Voilerie » (Granville) de Design Constructions © Design Constructions Avec cette villa à la fois authentique et moderne, le constructeur est parvenu à satisfaire point par point les exigences très précises de ses clients : faire revivre l'histoire et les traditions des maisons granvillaises et notamment la dépendance existante qui servait autrefois à confectionner et réparer les voiles de bateaux, faire rentrer un maximum de lumière en imaginant une architecture originale et ingénieuse, et faire le lien avec la mer en sublimant la magnifique vue sur la baie du Mont-Saint-Michel.

Catégorie Nouvelles Approches Digitales : médaille d'Or pour la solution « Divico » des Maisons d'Elya. © Les Maisons d'Elya Destiné à aider les acquéreurs à s'approprier leur future maison et à garder un lien de qualité avec leur constructeur, cet outil commercial combine différentes étapes dans une appli : expression des besoins, modélisation des plans, des surfaces et des volumes sur le terrain, visite virtuelle. Sur le smartphone, tablette ou ordinateur, le client peut partager son projet avec ses proches et signer sereinement son contrat.

Catégorie Habitat Prospectif : médaille d'Or pour le projet « C2C » (cradle to cradle) d'Ariane Constructions © Ariane Constructions La première maison en France labellisée « cradle-to-cradle » (C2C, en français du berceau au berceau) vise une réutilisation à l'infini des matériaux utilisés. Partie intégrante de l'écosystème, la maison « C2C » se veut bienveillante, en prenant soin de ses habitants et de son environnement naturel. Elle est capable de purifier l'air, de recueillir l'eau et de transformer les rayons du soleil en énergie.

Coup coeur des internautes : plateforme blockchain de partage sécurisé de données « Treckea » de Trecobat © Trecobat Développée avec la banque Arkéa, cette application vise à réduire au maximum les délais administratifs entre la vente et le démarrage des travaux, en facilitant le pilotage du projet par le client et le partage d'informations et de documents entre tous les intervenants. Cette solution transverse, qui reste sous contrôle du client et limitée à la durée de la construction, sera portée par un consortium neutre ouvert aux constructeurs, promoteurs, banques, courtiers, notaires, mais aussi services d'urbanisme et agents immobiliers.

"Ce palmarès fait ressortir à nouveau les grands enjeux de nos métiers", s'est félicité Grégory Monod, président de Pôle Habitat FFB au moment de comment les résultats du Challenge de l'Habitat Innovant de son organisation. "Il faut saluer la qualité des 15 dossiers que nous avons étudiés en lien avec les grandes mutations de nos professions (BIM, économie circulaire, construction hors-site, sobriété foncière, construction bio-sourcée)..."

Et Grégory Monod de rappeler qu'au coeur des projets réside "la satisfaction des clients". "Il faudrait que le gouvernement s’en inspire. Aujourd’hui on se focalise sur des chiffres de production et un atterrissage politique et on oublie que derrière les tableaux de chiffres, il y a des gens qui vivent dans les logements. Et il y a une vraie distorsion entre la politique mise en place et la demande", a-t-il commenté. Avant de conclure : "En tant que chefs d’entreprises, nous nous devons d’écouter nos clients. Pour assurer la pérennité de notre activité et créer de l’emploi."