PMC 2021 : le palmarès complet d'une édition exceptionnelle

L’entreprise Marron TP décroche le Grand Prix 2021 de ces trophées qui récompensent les entreprises de travaux performantes. Célébrant le 20e anniversaire des Prix Moniteur de la construction, cette édition a été marquée par un processus de sélection inédit.

1/6 PMC 2021 : Marron TP, Grand Prix © Dominique Fontenat / Le Moniteur De gauche à droite : Maximillien Bourrier, Alexandre Marron (dirigeant de Marron TP) et Frédérik Totel, reçoivent le Grand Prix des PMC 2021 lors de la cérémonie qui s’est tenue le 2 décembre à Paris. Ils sont accompagnés par Pamela Godet et Alexandre Goulet de KPMG, et de Emmanuelle Lesquel, responsable de la rédaction Nord, Le Moniteur. Close Lightbox 2/6 PMC 2021: les lauréats nationaux (sauf Grand Prix) © Dominique Fontenat / Le Moniteur Les Prix Nationaux (sauf Grand Prix). Close Lightbox 3/6 PMC 2021: les lauréats © Dominique Fontenat / Le Moniteur Les lauréats régionaux dans la catégorie "Clos-couvert". Close Lightbox 4/6 PMC 2021: les lauréats © Dominique Fontenat / Le Moniteur Les lauréats régionaux dans la catégorie "Second œuvre". Close Lightbox 5/6 PMC 2021: les lauréats © Dominique Fontenat / Le Moniteur Les lauréats régionaux dans la catégorie "Equipements techniques". Close Lightbox 6/6 PMC 2021: les lauréats © Dominique Fontenat / Le Moniteur Les lauréats régionaux dans la catégorie "Travaux publics". Close Lightbox

C’est un millésime exceptionnel pour une édition collector ! Jeudi 2 décembre 2021, la cérémonie de la 20e édition des Prix Moniteur de la construction (PMC) s’est déroulée au 56e étage de la tour Montparnasse. Ces trophées récompensent, comme chaque année, une trentaine d’entreprises indépendantes de BTP pour leur performance globale, à la fois économique, sociale et environnementale. Mais, à l’occasion de leur 20e anniversaire, les PMC étaient réservés à l’élite de ces sociétés : seules celles déjà distinguées par ces prix depuis 2001 étaient soumises au processus de sélection.

Près de 500 entreprises étaient donc sur les rangs pour cette édition spéciale. Passée au tamis des jurys régionaux, elles sont 28 à être primées cette année : dans chacune des sept régions couvertes par la rédaction régionale du « Moniteur » (Auvergne-Rhône-Alpes, Est, Ile-de-France, Méditerranée, Nord, Ouest et Centre, Sud-Ouest), un lauréat a été récompensé par catégorie (clos-couvert, second œuvre, équipements techniques et travaux publics).

A partir de ces champions régionaux, un jury national a ensuite dressé son propre palmarès. Le Grand Prix est revenu cette année à l’entreprise Marron TP, basée à Laon dans l’Aisne. Au-delà des excellents résultats financiers, Marron TP a séduit le jury par son engagement environnemental, qui passe par un plan ambitieux de verdissement de sa flotte de véhicules et de matériels de chantier. Le même souci de responsabilités influence sa stratégie de recrutement, orientée vers les personnes éloignées de l’emploi.

Carte interactive des entreprises lauréates des Prix Moniteur de la construction 2021 :

Les lauréats nationaux

Grand prix : Marron TP à Laon (Aisne, Hauts-de-France)

Clos-couvert : Les Charpentiers de l'Atlantique (LCA) Constructions bois à La Boissière-de-Montaigu (Vendée, Pays de la Loire)

Second œuvre : Roger Delattre à Saint-Léonard (Pas-de-Calais, Hauts-de-France)

Equipements techniques : Société nouvelle d'installations électriques (Snie) à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne, Ile-de-France)

Travaux publics : Soterly (Groupe PMP) à Moins (Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes)

Mention stratégie de prévention : AEB Electricité à Saint-Germain-du-Puy (Cher, Centre-Val de Loire)

Prix spécial Apprentissage : Le Bâtiment associé à Muizon (Marne, Grand Est)

Le jury national : Eva Dekany, directrice des engagements et des risques, membre du directoire, BTP Banque ; Thomas Gallier, directeur de la communication et de la formation, Fédération Scop BTP ; Alexandre Goulet, associé, KPMG ; Franck Le Nuellec, directeur du marketing, du développement et de l’innovation stratégique, CCCA BTP ; Alain Luminel, responsable du pôle expertise financière, Ellisphère ; Philippe Robart, directeur technique, OPPBTP ; Fabien Renou, rédacteur en chef, Le Moniteur.

Les lauréats régionaux

► Ile-de-France

Clos-couvert : Les Maçons parisiens à Massy (Essonne, Ile-de-France)

Second œuvre : Delacommune et Dumont à Chilly-Mazarin (Essonne, Ile-de-France)

Equipements techniques : Société nouvelle d'installations électriques (Snie) à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne, Ile-de-France)

Travaux publics : Wiame-VRD à Sept-Sorts (Seine-et-Marne, Ile-de-France)

Le jury Ile-de-France : David Bédiar, commercial régions Paris Ile-de-France et Nord, MBTP ; Jean-Luc Boisnon, responsable Enquêtes et analyses, direction production, Ellisphère ; François Brochet, directeur adjoint de l’agence Ile-de-France, OPPBTP ; Romain Corroyez, directeur du Centre d’affaires Paris Italie, BTP Banque ; Jean-Michel Jurquet, secrétaire général, Fédération Scop BTP Ile-de-France/Centre ; Olivier Guadalpi, consultant formation pour le Val-d’Oise, Constructys ; Richard Labarre, expert BTP, KPMG ; Nathalie Moutarde, responsable de la rédaction Ile-de-France, Le Moniteur.

► Ouest-Centre

Clos-couvert : Les Charpentiers de l'Atlantique (LCA) Constructions bois à La Boissière-de-Montaigu (Vendée, Pays de la Loire)

Second œuvre : Plafitech à Louverné (Mayenne, Pays de la Loire)

Equipements techniques : AEB Electricité à Saint-Germain-du-Puy (Cher, Centre-Val de Loire)

Travaux publics : Société coopérative ouvrière Vendée Atlantique de Travaux publics (SocovaTP) à Commequiers (Vendée, Pays de la Loire)

Le jury Ouest et Centre : Chrystel Louis, analyste, Ellisphère ; François Guillet, expert BTP, KPMG ; Christophe Moureau, chef d’agence Pays de la Loire, OPPBTP ; Xavier Duval, secrétaire général de la Fédération Ouest des Scop du BTP ; Pierre-Yves Le Foll, directeur, CERC Pays de la Loire ; Carole Millasseau, directrice adjointe, BTP Banque Nantes ; Stéphane Sarian, commerciale Paris IDF et Ouest, MBTP ; Jean-Philippe Defawe, responsable de la rédaction Ouest et Centre, Le Moniteur.

► Nord

Clos-couvert : Chevalier Nord à Saint-Martin-lez-Tatinghem (Pas-de-Calais, Hauts-de-France)

Second œuvre : Roger Delattre à Saint-Léonard (Pas-de-Calais, Hauts-de-France)

Equipements techniques : Courants électriques forts et faibles (Ceff) à Compiègne (Oise, Hauts-de-France)

Travaux publics : Marron TP à Laon (Aisne, Hauts-de-France)

Le jury Nord : Béatrice Vivequin, analyste, Ellisphère ; François Vandermeersch, associé et directeur de pôle, KPMG ; Frédéric Delaplace, adjoint du directeur d’agence Hauts-de-France, OPPBTP ; Nadège Hérisson, secrétaire générale, Fédération Scop BTP Nord ; Marie Bourgois, administratrice, MBTP ; Ronan Ségalen, conseiller en développement des compétences, Constructys Hauts-de-France ; Mylène Morel, déléguée régionale Hauts-de-France, Qualibat ; Alain Reffas, ingénieur conseil, Carsat Nord-Picardie ; David Descarpentries, directeur de centre d’affaires Hauts-de-France, BTP Banque ; Emmanuelle Lesquel, responsable de la rédaction Nord, Le Moniteur.

► Est

Clos-couvert : Le Bâtiment associé à Muizon (Marne, Grand Est)

Second œuvre : Menuiserie Vibrac à Maxéville (Meurthe-et-Moselle, Grand Est)

Equipements techniques : Génie climatique de l’Est à Hœnheim (Bas-Rhin, Grand Est)

Travaux publics : Lingenheld Travaux publics à Dabo (Moselle, Grand Est)

Le jury Est : Alexandre Goulet, responsable BTP, KPMG ; Jean-Paul Erhard, analyste crédit, Ellisphère ; Jérôme Fougeron, directeur Grand Est, OPPBTP ; Jacques Balzer, ingénieur conseil BTP, Carsat Alsace-Moselle ; Christophe Studer, directeur adjoint Alsace, BTP Banque ; Cécile Edel, secrétaire générale, Fédération Est Scop BTP ; Vincent Fournier, directeur régiona, Constructys ; Christian Robischon, responsable de la rédaction Est, Le Moniteur.

► Auvergne-Rhône-Alpes

Clos-couvert : Ribière à Salaise-sur-Sanne (Isère, Auvergne-Rhône-Alpes)

Second œuvre : Entreprise artisanale de plâtrerie peinture Maurice Boulliard à Saint-Etienne (Loire, Auvergne-Rhône-Alpes)

Equipements techniques : Lapize de Sallée à Annonay (Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes)

Travaux publics : Soterly (Groupe PMP) à Moins (Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes)

Le jury Auvergne-Rhône-Alpes : Paméla Gobet, directrice de bureau, KPMG ; Alexandre Dnistroka, analyste crédit expert, Ellisphère ; Catherine Devidal, directrice d’agence Auvergne - Rhône-Alpes, OPPBTP ; Muriel Blandin, responsable du développement, MBTP ; Max Bailleul, directeur des opérations d’assurance, L’Auxiliaire ; Hervé Lafarge, secrétaire général, Scop BTP Auvergne Rhône-Alpes ; Jean-Louis Valentin, directeur centre d’affaires, BTP Banque ; Nathalie Lathaud, directrice régionale Auvergne - Rhône-Alpes, Constructys.

► Méditerranée

Clos-couvert : Olivero SA BTP à Le Puy-Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Second œuvre : Siprié Bâtiment à Perpignan (Pyrénées-Orientales, Occitanie)

Equipements techniques : Causselec à Bessan (Hérault, Occitanie)

Travaux publics : Braja Vésigné à Orange (Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Le jury Méditerranée : Françoise Telle, analyste crédit, Ellisphère ; Jean-François Plane, senior manager, KPMG Audit Paca ; Paul Blanchet, directeur du centre d’affaire Marseille-Aix-Avignon, BTP Banque ; Pierre Knispel, directeur de l’agence Paca-Corse, OPPBTP ; Estelle Lasserre, chargée de développement, Fédération Scop BTP Paca-Corse ; Béatrice Denuncq, responsable régional des activités de services, Banque de France Paca, Grégory Perdriat, commercial région Paca-Occitanie, MBTP Jean-Paul Müller, conseiller en formation, Constructys Paca-Corse ; Christiane Wanaverbecq, responsable de la rédaction Méditerranée, Le Moniteur.

► Sud-Ouest

Clos-couvert : Rotgé Bâtiment à Auch (Gers, Occitanie)

Second œuvre : Etablissements Brel à Sarlat-la-Canéda (Dordogne, Nouvelle-Aquitaine)

Equipements techniques : Kalitec Génie climatique à Quint-Fonsegrives (Haute-Garonne, Occitanie)

Travaux publics : Coopérative industrielle de travaux électriques (Citel) à Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn, Occitanie)