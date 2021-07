Photovoltaïque : au cœur du Lubéron, un gîte équipé de 36 kWc en autoconsommation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Panneau photovoltaïque Supprimer Photovoltaïque Supprimer Dualsun Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Vaucluse Supprimer France Supprimer Valider Valider

Spécialisée dans les énergies renouvelables, l’entreprise I2o-EnR a mis en place une organisation optimisée pour se développer sur le marché porteur du photovoltaïque. Démonstration avec ce chantier de 83 panneaux en surimposition.

1/7 Chantier I2o-EnR : 83 panneaux PV à Oppede (Vaucluse) © Cyrille Maury Pour alimenter les 60 climatiseurs air/air du gîte, une installation photovoltaïque de 36 kWc sur 150 m² a été réalisée par l’entreprise aubagnaise I2o-EnR. 2/7 Le châssis © Cyrille Maury Les crochets (système ClickFit Evo Esdec) sont installés sur les fixations des panneaux PST (Eternit). Puis, les rails du châssis sont assemblés et réglés pour obtenir une planéité parfaite. 3/7 Les optimiseurs © Cyrille Maury Chargé d’améliorer le rendement de production, un optimiseur (Solarev) est installé sous chaque panneau. La mise en série des modules est réalisée et les 4 chaînes sont reliées aux onduleurs via des câbles solaires en courant continu. 4/7 La pose des panneaux © Cyrille Maury La pose des 83 panneaux Dualsun Flash Shingle Black 430 W a été rapide (5 heures à trois compagnons), la toiture étant peu inclinée et précédée par une zone plane facilitant l’approvisionnement. 5/7 Une ombre portée © Cyrille Maury La ligne du bas ne compte que 6 panneaux au lieu de 11 afin d’éviter l’ombre générée par un hangar adjacent. La ligne du haut sera installée une fois la tôle de faitage posée par les couvreurs qui terminent le second pan de la toiture. 6/7 Les onduleurs © Cyrille Maury La partie électrique comprend la fixation des 4 onduleurs (Solarev) sur le mur du hangar, le tirage et le branchement des câbles d’injection DC (courant continu) venant du toit, puis l’installation des câbles AC (courant alternatif en triphasé 380 V). Ceux-ci sont branchés aux disjoncteurs installés avec protection et mise à la terre dans un local technique proches des gites. 7/7 Wesley Van Nuvel © Cyrille Maury Wesley Van Nuvel a créé l'entreprise I2o-EnR avec son épouse. Il en est aujourd'hui le directeur technique.

A quelques kilomètres d’Oppède dans le Vaucluse, les bâtiments du personnel du Mas Dansavan ont été transformés en gîte. Point fort de ce chantier : une volonté d’exemplarité sur le plan environnemental. D’où le choix de l’autonomie en énergie pour alimenter les 60 climatiseurs air/air, en profitant du remplacement de la toiture en panneaux fibres-ciment d’un hangar agricole.

Pour cette installation photovoltaïque de 36 kWc sur 150 m², Wesley Van Nuvel, qui a créé l’entreprise I2o-EnR avec son épouse, a déplacé deux équipes expérimentées. Six jours ont été nécessaires, début mai, pour installer les panneaux, poser et câbler les quatre onduleurs, et les relier après un cheminement de 60 mètres à un local technique abritant les disjoncteurs, qui alimentent les appareils connectés en courant alternatif (AC).

Un savoir-faire à toutes les étapes

Forte d’une expérience de plus de 10 ans, I2o-EnR a mis en place une organisation rigoureuse. Les conseillers gèrent les demandes et font le chiffrage d’approche, puis effectuent une visite sur place avec un technicien pour finaliser la faisabilité et le plan de financement avec les aides possibles. Une fois le bon de commande signé, le délai de rétraction de 14 jours passé et l’accord de la mairie obtenue pour les travaux de raccordement, l’installation démarre, et la connexion est réalisée après l’accord du Consuel (Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité).

« Notre force est d’être à la fois installateur et vendeur, estime Wesley Van Nuvel. Nous faisons tout de A à Z et sommes très attentifs aux choix de nos fournisseurs partenaires, comme Dualsun pour les panneaux PV et solaires hybrides. Nous regardons la qualité des produits, les garanties ainsi que la flexibilité, et privilégions des marques de confiance, françaises de préférence, avec l’enjeu de rester dans des tarifs compétitifs. »