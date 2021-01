Pessac dévoile son architecture

Le journaliste et éditeur Bertil Scali et le photographe Patrick Messina ont arpenté Pessac pour réaliser un ouvrage sur la ville, paru cet hiver. L’objectif de l’auteur qui, avec ce premier livre Pessac Ville Moderne (Editions du Pic) crée la collection Terres d’architecture et de design, est de mettre en valeur le patrimoine méconnu des villes moyennes.