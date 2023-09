Paris La Défense dévoile le premier lauréat de son appel à projets urbains Empreintes

Le groupement emmené par Pitch Immo et GA Smart Building va réaliser une résidence en coliving de 220 chambres sur le site Ségoffin, l’une des cinq emprises proposées dans l’appel à projets urbains mixtes et bas carbone lancé par Paris La Défense. Ce programme immobilier, conçu par l’architecte Alfonso Femia, s’accompagne de 1900 m2 de commerces et de services de proximité.