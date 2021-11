Paris: cette tour renouvelée, c'est la Watt

Restructurée, épaissie et surélevée ! Inaugurée le 25 novembre, quelques jours avant sa livraison à ICF Habitat La Sablière, la tour Watt, située dans le XIIIe arrondissement, a fait l’objet d’importants travaux menés en conception-réalisation par Eiffage Construction Amélioration de l’habitat, l’agence Vincent Lavergne Architecture et Urbanisme et A&B Architectes. Les 195 chambres d’une dizaine de mètres carrés destinés au personnel roulant de la SNCF ont cédé la place à 175 studios modernes deux fois plus spacieux. Désormais revêtu d’une peau métallique, l’immeuble trouve sa place dans le nouveau paysage de l’Est parisien.