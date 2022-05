Palmarès du Concours Lumières 2022

© ETE Valette

Construit au XVe siècle sur un éperon rocheux, le château est l’actuel siège de la mairie. « L’éclairage blanc permet de restituer les coloris naturels de la pierre et des rochers, décrivent les concepteurs ETE Valette et WE-EF Lumière. Il fait ressortir l’édifice au sein d’un ensemble davantage tourné vers le jaune. » Les façades, les tours d’angle et le mur de soutènement disposent d’un éclairage rasant ; tandis que le clocher et son horloge bénéficient d’un éclairage directionnel. Les concepteurs ont aussi voulu mettre en valeur la nature du site « en projetant les ombres des excroissances rocheuses et des végétaux s’accrochant aux parois ».