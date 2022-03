Nouvelles ondes, rue Bayard

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réalisations Supprimer Restructuration Supprimer Paris Supprimer Valider Valider

Dans le triangle d’or de la capitale, l’ancien siège de RTL, le «22, rue Bayard» (Paris VIIIe), a été restructuré par l’agence Axel Schoenert architectes…

A un jet de pierre de la très smart avenue Montaigne, l’immeuble de bureaux «Maison Bayard» est le fruit de la restructuration lourde de trois immeubles imbriqués dont celui, datant des années 1970, qui a hébergé, de 1936 à 2018, les studios de la «station périphérique» RTL.

Ce dernier a vu sa mythique façade monumentale, signée du pape de l’Op’Art Victor Vasarely (1906-1997), transférée à la Fondation dédiée au Maître, à Aix-en-Provence. L'immeuble a été démoli et remplacé par une construction neuve en structure bois sur 7 étages, dont le nouveau visage s’habille désormais de laiton perforé mat aux nuances mordorées.

L’aménagement des espaces intérieurs a été repensé pour répondre à l’injonction de «feelgood workplace», censé allier confort et performance pour les utilisateurs. L’agence d’architecture Axel Schoenert a ainsi imaginé des ambiances chic et feutrées, complétées par des espaces végétalisés, dont deux patios intérieurs. Depuis l’impasse d’Antin jusqu’au bâtiment coté rue Bayard, des retraits successifs en partie haute, ménagent également des terrasses accessibles, ainsi qu’un rooftop (avec potager...).



Fiche technique Propriétaire : CN Assurances / La Française REM (Asset Management)

Maîtrise d’ouvrage : Lasalle Investment Management / Nexity

Maîtrise d’œuvre de conception : Axel Schoenert architectes

Maîtrise d’œuvre d’exécution : AIA Management

BET : AIA Ingénierie (structure, façades)

Entreprise : Barcque charpentes (gros œuvre bois)

Surface : 8200 m² (+740 m² de jardins et terrasses)

Coût : n.c.

