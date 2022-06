«Nous souhaitons concrétiser un projet de croissance externe en 2025», Alain Jourgnac, directeur général Mas BTP

Entreprise familiale de construction présente en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et, à plus petite échelle, en Haute-Savoie et en Suisse, Mas BTP fête ses 60 ans cette année. Une nouvelle ère démarre pour le groupe qui, depuis 30 ans et une période de croissance externe via des rachats, n’a pas modifié son champ d’action, ni son périmètre géographique. Le groupe de 525 salariés qui a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 123 millions d’euros, se prépare à de nouveaux rachats d’entreprises en 2025, tout en veillant à conserver la cohésion au sein de la structure et son indépendance.

Rencontre avec Alain Jourgnac, directeur général depuis 2018, qui développe la stratégie du groupe.